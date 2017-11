Cadre juridique des secteurs des communications : L’ARCEP réunit les pouvoir judiciaire pour en parler

Le conseil de l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (ARCEP) tient du 06 au 08 novembre 2017 à Bobo-Dioulasso, les journées d’échanges sur les cadres juridiques des secteurs des communications électroniques et des postes. Cette rencontre permettra d’une part, de consolider la collaboration entre l’ARCEP, le pouvoir judiciaire et les autres institutions publiques, d’autre part elle donnera aux magistrats l’opportunité de s’approprier les textes régissant les secteurs des communications électroniques et des postes. La cérémonie d’ouverture de la session a eu lieu le lundi 6 novembre 2017.

L’économie numérique est un outil de développement dans tous les pays du monde et le Burkina Faso n’y échappe pas. Selon le conseil de l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (ARCEP), le pays compte environ 13 millions d’abonnements pour une population estimée à 19 millions d’habitants.

Ainsi, le conseil de l’ARCEP a estimé qu’à l’heure du numérique, les pratiques juridiques doivent être aussi adaptées à son évolution (évolution du secteur du numérique), d’où la nécessité d’organiser ces journées d’échange afin que les magistrats soient mieux imprégnés de l’évolution des secteurs des communications électroniques et des postes.

Cette rencontre permettra d’une part, de consolider la collaboration entre l’ARCEP , le pouvoir judiciaire et les autres institutions publiques, d’autre part, elle constitue une occasion pour les magistrats de s’approprier les textes régissant les secteurs des communications électroniques et des postes. Elle se veut également un cadre qui favorisera l’échange et le partage d’expériences entre les participants. « Ces journées ont pour objectif de permettre aux participants de revisiter les textes et pratiques qui gouvernent les secteurs des communications électroniques et des postes. Certainement aussi que ces échanges permettront à nos institutions respectives de mieux comprendre les décisions que chacune rend », a laissé entendre Tontama Charles Millogo, président de l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes.

Les participants des journées d’échanges sur les cadres juridiques des secteurs des communications

Au cours de ces journées d’échange, plusieurs thématiques seront abordées durant ces trois d’échanges à savoir :

L’écosystème et la gouvernance des communications électroniques ;

Un aperçu du cahier des charges des operateurs ;

Un rappel des missions et attributions de l’ARCEP ;

Le commerce électronique et la sécurité des systèmes d’information au Burkina Faso ;

Le marché postal ;

La problématique des données à caractère personnel.

Selon le président de l’ARCEP, le choix des thèmes semble judicieux pour donner aux acteurs de la justice et à ceux des communications électroniques et des postes d’aborder les questions essentielles du secteur.

Toutefois, il a souligné que l’intention première de l’autorité de régulation est de présenter la spécificité du secteur des communications électroniques et des postes à travers les innovations techniques permanentes qui le caractérisent.

Le président de l’ARCEP, Tontama Charles Millogo

En effet, l’ARCEP attend beaucoup de ces journées. Et pour se donner les meilleures chances de réussite, l’autorité de régulation n’a pas hésité à faire appel aux compétences dans d’autres structures. Il s’agit du ministère du développement de l’économie numérique et des postes, de la commission de l’informatique et des libertés(CIL), de l’agence nationale de sécurité des systèmes d’information (ANSSI), des operateurs de téléphonie.

A en croire le président, après Bobo-Dioulasso, d’autres sessions d’échange se tiendront à Tenkodogo du 20 au 22 novembre et à Ouagadougou du 04 au 06 décembre 2017.

Avant de déclarer ouverte cette session d’échanges, il a invité tous les communicateurs à avoir le sens de la pédagogie pour un partage d’expériences fructueux et faire de ces journées un moment d’enrichissement réciproque. Aussi, fonde-t-il l’espoir que ces échanges auront un impact positif sur le travail de tous ces participants.

Romuald Dofini

Lefaso.net