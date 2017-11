Ministère de la culture : Le nouveau ministre demande la collaboration des différents responsables et agents pour bien mener sa mission

Le secrétaire général du gouvernement et du conseil des ministres, M. Alain Thierry Ouattara, a procédé à l’installation officielle du nouveau ministre de la Culture, des Arts et du Tourisme, M. Issouf Sawadogo, nommé le 30 octobre dernier. Cette cérémonie d’installation s’est tenue le lundi 06 novembre 2017 à Ouagadougou dans les locaux dudit ministère.

Le nouveau ministre de la Culture, des Arts et du Tourisme, Monsieur Issouf Sawadogo a pris fonction le lundi 06 novembre 2017 à Ouagadougou. A l’occasion de cette cérémonie d’installation, M. Thierry Ouattara, secrétaire général du gouvernement, a rappelé la responsabilité qui lui est assigné. Il a expliqué que le Burkina Faso est un pays fortement culturel dont le patrimoine a besoin d’être valorisé et protégé contre toutes les formes d’agression. De ce fait, il y a une nécessité de travailler à développer la culture dans tous ses domaines par des initiatives en direction du peuple de sorte à amener les gens à être des acteurs culturels.

Le ministre sortant, Tahirou Barry encourage le ministre entrant, Issouf Sawadogo

Pour le nouveau ministre, M. Issouf Sawadogo, c’est un honneur et un privilège pour lui d’être nommé à la tête de ce ministère. Et pour ce faire, il a demandé l’accompagnement de ses collaborateurs pour pouvoir relever les défis et engranger de nouveaux acquis car selon lui la tête n’est rien sans les autres membres du corps.

Relever les défis, c’est également le même souhait pour Lamine Ouédraogo, le secrétaire général du Syndicat des agents de la culture, des arts et du tourisme. Selon lui, peu importe la personne qui vient, c’est le travail qui doit continuer avec la prise en compte des intérêts professionnels et moraux des travailleurs. Et pour cela, il a déclaré : « Nous ne pouvons qu’accompagner le nouveau ministre avec fermeté afin qu’il sache que l’administration est une continuité et dans le même élan qu’il prenne en compte ce qui a été déjà fait ».

La cérémonie d’installation du nouveau ministre en charge de la culture

Quant à l’ancien ministre , M. Tahirou Barry, il a laissé entendre ceci : « Ce n’est pas le lieu de faire un quelconque bilan, mais j’aimerais simplement dire un mot de remerciement, merci aux autorités qui m’ont permis de servir à vos côtés, la nation à travers la fonction qui m’a été confiée et également à tous ceux qui ont concouru pour que nous puissions réaliser les différentes missions, certes avec quelques insuffisances mais qui a engrangé des acquis ». Outre cela, il a également félicité le nouveau ministre en lui souhaitant bon vent. Et pour terminer, celui-ci a indiqué qu’il était venu à la tête de l’institution en tant que chargé de mission et qu’il en repartait charger de leçons, d’enseignement et de reconnaissance.

La réaction de Tahirou Barry concernant l’anulation de l’émission « Sur la Brèche » de la RTB où il était invité

L’ancien ministre, Tahirou Barry expliquant l’annulation de l’émission

A cette question, l’ancien ministre s’est expliqué en ces mots : « J’ai reçu un email le dimanche 29 octobre à 11 heures trois minutes de l’animateur de l’émission, considérant que j’avais le devoir de m’exprimer devant le peuple. J’avais donné mon accord ; ce n’est qu’à la veille que j’ai été appelé pour l’annulation de l’émission. Et moi je ne connais pas les raisons qui ont guidé la non tenue de cette émission. Mais si c’est la vérité que l’on veut assassiner, qu’il sache que l’on ne peut pas cacher le soleil avec la main, quelle que soit la puissance d’une personne et les pouvoirs qui lui sont reconnus, cette personne ne pourra jamais empêcher la lumière du jour de briller ».

Yvette Zongo (Stagiaire)

Lefaso.net