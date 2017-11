Etats généraux de la jeunesse : Rendez-vous du 15 au 18 novembre à la salle des banquets de Ouaga 2000

« Quelle gouvernance pour une contribution optimale de la jeunesse au renouveau politique, économique et social du Burkina Faso ? » Tel est le thème retenu pour les états généraux de la jeunesse (EGJ) qui se dérouleront du 15 au 18 novembre prochain dans la salle des banquets de Ouaga 2000. Ils réuniront environ 500 jeunes issus des 45 provinces que compte le pays. A ceux-ci, s’ajouteront sept participants de la diaspora. Afin d’aboutir à la réalisation de projets et programmes en phase avec les souhaits et les aspirations de la jeunesse, les EGJ sont ouverts aux communautés étrangères vivant au Burkina Faso, à l’Assemblée nationale, aux collectivités territoriales, aux associations et ONG de jeunesse, aux personnes ressources, entre autres. Pour l’organisation d’un tel évènement, le ministère a prévu un budget de 150 millions de F CFA.

Un paquet d’activités

Selon le premier responsable du département qui a animé la conférence de presse, le thème des présentes assises est évocateur en ce sens que sur 100 Burkinabè, 70 en constituent la frange jeune. C’est dans cette optique que les premiers responsables du pays ont jugé nécessaire de faire une halte, surtout à la suite des évènements que le pays a traversé, afin de s’interroger sur comment est-ce qu’ils peuvent préparer un avenir plus serein au profit de cette jeunesse.

Pour ce faire, les travaux seront axés dans trois caucus, qui du reste, constituent le cœur même des EGJ : « organisation et accompagnement des jeunes pour leur participation optimale au développement », « rôle des pouvoirs publics, des jeunes et des PTF dans la construction d’une jeunesse responsable pour la mise en œuvre efficiente des politiques publiques » et « approche de stratégie pour un engagement citoyen des jeunes pour le développement ».

Les EGJ riment également avec l’organisation de panels. Ils seront animés par des personnes ressources et porteront sur « jeunes et conduites addictives », « santé sexuelle et reproductive des jeunes et dividende démographique », « regard croisé en matière d’éducation et d’engagement politique de la jeunesse ». La tribune de l’entrepreneuriat achève la liste des panels. A ce niveau, Dr Smaïla Ouédraogo a fait cette précision : « Les panels vont contenir 12 sous-thèmes. Ils seront développés par 18 conférenciers ».

Les conclusions seront soumises au président du Faso pour suite à donner

L’accès à la formation professionnelle et aux crédits bancaires par les jeunes ont une part belle dans ces assises. « On paye 15 000 francs CFA par an pour devenir médecin pendant huit ans. Si je viens dans ce centre, pour apprendre un métier professionnel, il me faut payer 350 000 F CFA. Ça cause un problème de cohérence entre le discours et l’acte qu’on pose. C’est pourquoi, nous allons mener la réflexion sur l’accès à la formation professionnelle lors des EG. Du reste, nous allons incessamment soumettre un dossier en conseil des ministres avec des propositions pour que l’Etat augmente sa contribution », a-t-il argumenté.

A l’issu des états généraux de la jeunesse, il est attendu une liste claire et réaliste des 20 problèmes prioritaires des jeunes assorties de solutions efficaces. Ils seront par la suite soumis au chef de l’Etat. Puis au ministre en charge de la jeunesse de renchérir : « Nous allons mettre en place une commission qui va suivre et rendre de façon trimestrielle ou semestrielle la mise en œuvre ». Les conclusions de l’édition 2017 feront l’objet d’une évaluation lors du prochain cadre de concertation.

« Tout devrait bien se passer normalement »

Par ailleurs, le ministre s’est prêté aux questions des journalistes. A quelques jours de la tenue des EGJ, quel est le niveau d’avancement des préparatifs ? Ont-ils demandé. Eléments de réponse du ministre : « Nous sommes fin prêts. Toute la documentation est faite, les conférenciers ont remis leurs documents, les salles ont été identifiées, les questions de transports ont été résolues. Aussi, la presse a-t-elle été officiellement informée et même que des avants articles ont été produits par certains médias. ». Pour la réussite de l’événement, il a invité la population à y participer massivement.

Aïssata Laure G. Sidibé

Lefaso.net