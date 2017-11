Transport : La SBTA en pleine expansion au Burkina Faso avec une nouvelle gare dans la cité du Cavalier rouge

Sous le parrainage de Me Bénéwendé Sankara et le patronage du ministère des Transports, la Société Bongoungou Transport de l’Agneby (SBTA) a procédé le samedi 04 novembre dernier à l’inauguration d’une seconde gare, à la gare routière de Koudougou. Sept, c’est le nombre de cars flambant neufs qui desserviront désormais la ligne Ouaga-Koudougou ; Koudougou-Ouagadougou.

La SBTA est une société qui a une expérience de plus de vingt ans dans le domaine des transports routiers. Lancée en République sœur de Côte d’Ivoire, elle a décidé de s’investir au bercail, étant entendu que son fondateur est Burkinabè. En juillet 2017, la SBTA ouvrait sa première ligne Ouagadougou-Abidjan avec une dizaine de cars flambant neufs grâce à un investissement de trois milliards.

A travers l’inauguration de sa gare de Koudougou, la SBTA entend marquer son expansion et sa présence à l’intérieur du Burkina Faso. Elle se veut une compagnie professionnelle et imparable en alliant confort, ponctualité et sécurité. Tous les cars de la SBTA sont équipés de ceintures de sécurité, de raccordements Wifi et prises électriques devant chaque chaise assise. 7 cars desserviront les lignes Ouaga-Koudougou et Koudougou-Ouaga avec une capacité de 65 chaises assises par car. Ouaga-Koudougou ou Koudougou-Ouaga coûteront aux usagers la somme de 1750F CFA l’aller simple et 3000 F CFA l’aller-retour.

Par cette politique de maillage du territoire national, SBTA entend apporter sa pierre constructive à l’effort de désenclavement enclenché par le gouvernement burkinabè. Le parrain de la cérémonie, Me Bénéwendé Sankara a salué les trois piliers qui caractérisent la SBTA à savoir le confort, la ponctualité et la sécurité qui ne sont plus à démontrer. Au-delà de l’honneur, en parrainant cette inauguration, Me Bénéwendé Sankara a indiqué traduire le sentiment des populations qui peinent par moment à se déplacer d’une ville à une autre. Ce fut l’occasion pour lui d’encourager et de saluer la SBTA qui à travers ces investissements créent directement ou indirectement de l’emploi pour la jeunesse burkinabè.

L’assemblée a observé une minute de silence à l’endroit du fondateur de la société décédé

Prenant la parole, l’honorable Député Halidou Sanfo, représentant le PDG de la société, a d’abord imploré les mânes des ancêtres, les autorités coutumières et religieuses pour une paix durable au Faso, gage de tout développement. Il a en outre invité les autorités administratives, politiques, militaires et paramilitaires à soutenir de telles initiatives afin de rendre encore plus viable le domaine des transports. Halidou Sanfo a par ailleurs demandé aux leaders d’opinion, aux populations de toutes ses couches socioprofessionnelles à accueillir ce nouveau bébé du transport interurbain dont l’ambition est d’être une société citoyenne au service des Burkinabé. Terminant ses propos, il s’est incliné devant les doyens des transports dans cette région.

Quant à Jean Paul Bazié directeur du cabinet, représentant le ministre des Transports, de la mobilité urbaine et de la sécurité routière, il a rappelé les ambitions de son département qui visent entre autre au désenclavement du territoire national, non seulement en quantité mais aussi en qualité, avec surtout l’implication du privé dans le transport routier. Pour lui, la SBTA en choisissant d’étendre ses lignes montre clairement la voie à suivre à ceux seraient gagnés par une certaine hésitation à accompagner le gouvernement dans sa politique de mise à disposition de sociétés de transports fiables aux services des populations. Tout en renouvelant le soutien du ministère à la SBTA, Jean Paul Bazié a invité les responsables de cette compagnie de transport à maintenir le cap de la qualité comme ils l’ont toujours démontré à l’international.

Correspondance particulière

Lefaso.net