Recherche scientifique : Un prix d’excellence pour encourager les chercheurs

L’on a coutume de le dire, au Burkina Faso les chercheurs cherchent et trouvent. Pourtant nombre de ses résultats de recherches sont souvent inconnus des populations, de même que les chercheurs qui travaillent dans l’ombre pour améliorer la qualité de vie des populations. Pour y remédier, le gouvernement a décidé d’instituer le Prix d’excellence de la recherche scientifique. Dans cet entretien, le Dr Issa Tapsoba, directeur de la recherche scientifique et de l’innovation nous en dit plus. Lisez plutôt !

Lefaso.net : Monsieur le Directeur général, veuillez vous présenter à nos lecteurs s’il vous plaît.

Dr Issa Tapsoba : Je suis Dr Issa Tapsoba, directeur général de la recherche scientifique et de l’innovation et aussi Maitre de Conférences à l’Université Ouaga I, Pr Joseph Ki-Zerbo.

Qu’est-ce qui a motivé la création du prix d’excellence de la recherche scientifique ?

Merci pour l’occasion que vous me donnez pour parler du Prix d’excellence de la recherche scientifique. Comme vous le savez, il est bien connu que la recherche est le pilier de tout développement. On ne peut donc penser au développement sans prendre en compte le volet recherche scientifique et innovation. C’est d’ailleurs pour cela que le Gouvernement burkinabè a adopté, le 27 septembre 2017 le Décret instituant un Prix d’Excellence de la recherche scientifique.

Le Prix d’Excellence de la recherche scientifique a pour objectif de récompenser les travaux de recherche scientifique d’un individu ou d’une équipe pouvant contribuer de manière significative au progrès de la science ainsi qu’au développement économique, social ou culturel du Burkina Faso. Il vise d’une part à susciter l’émulation dans le domaine de la recherche à travers la promotion de l’excellence et d’autre part à orienter les activités de recherche vers les priorités nationales pour impacter sur le développement économique et social.

Quelles sont les conditions d’éligibilité à ce prix ?

Le prix est ouvert à tout acteur de la communauté scientifique nationale c’est-à-dire les nationaux et non-nationaux résidant au Burkina Faso et travaillant sur des domaines de recherche portant sur les priorités nationales.

Quelles sont les disciplines scientifiques prises en compte par ce prix ?

Le secteur de la recherche couvre différents domaines d’investigations scientifiques.

Pour l’octroi du Prix d’excellence, huit (08) domaines ont été retenus. Il s’agit : (i) des sciences de la santé ; (ii) des sciences et technologies ; (iii) des sciences agricoles et environnementales ; (iv) des sciences juridiques, politiques, et de l’administration ; (v) des sciences économiques et de gestion ; (vi) des sciences de l’Homme et de la société ; (vii) des lettres, langues, arts et communication et enfin (viii) des sciences de l’éducation et de la formation.

Quel est le montant du prix ?

Le montant du prix par domaine est fixé à dix millions de FCFA et est financé par le budget de l’Etat. Toutefois, des partenaires peuvent intervenir par l’octroi de prix spéciaux dans des domaines relevant de leur centre d’intérêt.

Ne craignez-vous pas que ces acteurs privés, à l’instar des organismes internationaux de financement veuillent aussi orienter la recherche ?

Le fait de donner des prix spéciaux ne veut pas dire forcément orienter la recherche. L’intervention du privé dans le cadre de ce prix se limite à l’octroi de prix spéciaux à des auteurs de résultats de recherche ayant un lien avec leur centre d’intérêts.

Cependant les partenaires privés peuvent accompagner l’Etat dans le financement de la recherche portant sur les priorités nationales.

Il y a-t-il un nombre défini de personnes à primer ?

Comme son nom l’indique, le prix d’excellence vise à encourager le meilleur acteur dans les domaines définis. Le nombre de personne à primer dépendra des domaines définis dans l’appel à candidature.

Une fois qu’un chercheur ou un groupe de chercheurs est primé, il y a-t-il des mesures d’accompagnement prévues pour la promotion des résultats de ces recherches ?

L’octroi du prix est déjà un accompagnement de l’Etat. Il participe d’une part à la visibilité au niveau national et international du lauréat et d’autre part à la promotion de son résultat.

Qui sont les membres du jury chargés de choisir les chercheurs à qui seront attribués les prix ?

Il y a un jury qui est composé de spécialistes des domaines ouverts par l’appel. Le jury peut aussi faire appel à toute personne nationale ou internationale dont la compétence peut éclairer ses travaux.

Quelle est la périodicité de l’événement ?

La cérémonie de récompense aura lieu tous les deux ans.

A quand la première édition du Prix d’excellence de la recherche scientifique ?

Nous sommes en train de tout mettre en œuvre pour que la première édition se tienne en 2017. On espère que d’ici fin 2017, on va pouvoir attribuer pour la première fois au Burkina Faso le prix d’excellence de la recherche scientifique sur le budget national.

Alors, pour un chercheur qui veut postuler, comment cela se passe-t-il ?

A chaque édition, il y aura un appel à candidature qui sera lancé dans lequel les domaines à primer, les critères de candidature et la composition du dossier seront bien définis.

Un dernier mot ?

Je voudrais remercier le Gouvernement pour l’institution de ce prix. Mes remerciements vont également à lefaso.net pour l’occasion qui m’est offerte pour parler de ce prix.

Entretien réalisé par Justine Bonkoungou

