Obsèques du Dr Bernard Lédéa Ouédraogo : « Le combattant des masses populaires défavorisées tire sa révérence »

La dépouille mortelle de Dr Bernard Lédéa Ouédraogo Secrétaire Général Exécutif de l’Association Internationale « 6S » et fondateur des Groupements Naam est arrivé à Ouahigouya où une cérémonie d’hommage lui a été dédiée au siège de la Fédération Nationale des Groupements Naam (FNGN). Après la messe d’absoute à la cathédrale Christ Roi de l’Univers, l’illustre disparu a été conduit et inhumé à Gourcy dans la province du Zondoma ce samedi 04 Novembre 2017.

Il était 10h58 quand la dépouille mortelle du Dr Bernard Lédéa Ouédraogo a franchi le portail du siège de la FNGN qui refusait déjà du monde. Autorités politiques, administratives, religieuses, coutumières, parents, amis étrangers, connaissances, collègues, partenaires, anonymes etc, ont tenu à être présents pour rendre un hommage vibrant à l’homme qui a consacré toute sa vie au monde rural. Lecture de messages de compassion des partenaires européens, américains et africains, animations de troupes traditionnelles du terroir yadéga, bénédictions des différentes confessions religieuses et les hommages ont constitué l’ossature de la cérémonie funèbre au siège de la FNGN.

Des hommages mérités à Ouahigouya

« Dr Bernard Ledéa Ouédraogo 31/12/1930- 25/10/2017, l’homme qui a révolutionné les pratiques culturales en se servant de la saison sèche en savane et au sahel. Vous avez aimé la terre et au moment où vous retournez à cette terre puisse votre visage, briller toujours pour éclairer le monde paysan du Burkina Faso » c’est un des messages que l’on pouvait lire sur plusieurs supports en souvenir du vieux sage Bernard Ledéa Ouédraogo. Outre la famille par la voix de Dr Marie Berthe Ouédraogo, promotionnaires, amis, partenaires techniques et financiers, collaborateurs, parents à plaisanterie, femmes et autorités ont pris la parole pour évoquer la mémoire de l’illustre disparu. Dans les propos pleines d’émotions ils se sont adressés au défunt et à l’assistance en passant en revue la vie de l’homme tout en émettant le voeu que tout un chacun s’inspire de l’œuvre entreprise, à la pérenniser pour le bonheur des masses paysannes burkinabè. [ Cliquez ici pour lire l’intégralité ]

Yann NIKIEMA

Lefaso.net