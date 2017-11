MPP : Les femmes ont tenu leur 2ème convention à Ouahigouya

Les militantes du Mouvement du Peuple pour le Progrès (MPP) étaient en conclave les 3 et 4 novembre 2017 dans la salle de spectacle Mamoudou Ouédraogo de Ouahigouya. Elles étaient environ 3000 femmes venues des 45 provinces du Burkina et d’autres de plusieurs délégations étrangères qui ont réfléchi pendant deux jours sur les grandes questions de l’heure. Au terme de la rencontre des résolutions et recommandations ont été prises pour contribuer à booster la mise en œuvre du programme du Président Rock Marc Christian Kaboré.

Après Bobo Dioulasso l’honneur est revenu à la ville de Ouahigouya d’abriter cette deuxième convention des femmes du parti du soleil levant qui a été placée sous la présidence de Simon Compaoré président par intérim du MPP et le parrainage de Madame Yaméogo Rakièta vice-présidente du MPP chargée de la politique du genre. Les femmes du MPP venu de tous les horizons ont échangé sans tabou autour d’un thème qui est plus que d’actualité à savoir « Femme politique et développement socio-économique ».

En souvenir à feu Salifou Diallo

« Avant tout propos, je voudrais du haut de cette tribune, au nom des femmes du MPP, de l’International Socialiste, des partis politiques invités, rendre un vibrant hommage au regretté Docteur Salifou Diallo arraché à notre affection le 19 aout 2017. Que la terre du Burkina lui soit légère ». C’est naturellement par ces mots que s’est exprimé Elyse Ilboudo/Tiombiano la secrétaire nationale chargé des femmes à l’ouverture de la convention. Pour sa part cette convention se tient dans un contexte mondial et particulièrement africain où la question de la femme est posée avec acquitté au regard de sa précarité à tous les niveaux du reste exacerbée en zone rurale.

C’est pourquoi dans son intervention Lassané Savadogo, secrétaire exécutif national du MPP au nom du président intérimaire a exhorté les femmes à participer activement aux travaux afin d’aboutir à des conclusions pertinentes qui contribueront efficacement à la mise en œuvre du programme de développement que le parti propose au peuple burkinabè.

Des femmes de l’International Socialiste en renfort

Chantal Kambiwa, vice présidente de l’international socialiste, Bouabré Yvonne, vice présidente du Front Populaire Ivoirien, Ousséni Adizatou du PNDS Taraya du Niger sont entre autre des femmes engagées politiquement dans leur pays respectif qui sont venu à cette convention pour apporter leur expertise à leurs consœurs burkinabè. Dans leurs différentes interventions elles ont indiqué que le choix du thème traduit la fidélité du MPP à la réalisation de son ambition programme de développement. Tout en partageant leurs expériences et les avancées politiques en matière de participation au combat politique dans leur pays, elles ont invité les femmes du du MPP à ne pas se décourager dans le choix d’être active dans le monde politique. En femmes bien averties elles ont recommandé aux femmes engagées du MPP d’avoir pour mission toujours de sensibiliser, d’informer, mobiliser et d’encadrer divers groupes sociaux avant de souhaiter plein succès aux travaux.

Des échanges fructueux et des recommandations



Quatre communications suivies de débats ont tenu en haleine les femmes du MPP dans le cadre de cette convention. Introduction au thème des assises et rôle de la femme, place et rôle de la femme politique dans la société traditionnelle et moderne, les femmes politiques leaders dans l’éveil des consciences des femmes burkinabè et enfin la contribution du PNDES à la promotion socio-économique de la femme ont constitués l’ossature des échanges au cours des travaux de la convention. Ragaillardies par ces échanges fructueux les femmes du MPP ont adressé des motions de félicitation, de remerciement aux dirigeants du parti aux autorités locales pour les soutiens multiformes. [ Cliquez ici pour lire l’intégralité ]

Yann NIKIEMA

Lefaso.net