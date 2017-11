In memoria : NIKIEMA/NABARE Gueswendé Sylvie

« Donne-lui, Seigneur, le repos éternel, et que brille sur elle la lumière de ta face »

Voici une année qu’il a plu au Seigneur de rappeler à lui sa servante, notre épouse, fille, sœur, mère et amie,

NIKIEMA/NABARE Gueswendé Sylvie

précédemment Responsable Administrative et Financière au

Projet Eau et Croissance Economique Durable au Sahel – COWATER International

En ce douloureux anniversaire, les grandes familles NIKIEMA, NABARE, SAWADOGO, NASSA, VOKOUMA, COMPAORE, SOALLA, KOUTABA, KONSEIBO, OUEDRAOGO,

les familles alliées,

Monsieur Théophane NIKIEMA et ses enfants Dylan et Davy à Ouagadougou,

Monsieur T. Bernard NABARE et son épouse Justine à Ouidi,

Son Excellence Monseigneur François Séraphin ROUAMBA, Archevêque Métropolitain de Koupéla,

Monsieur l’Abbé Yves Marie Joseph TANGA, Directeur de l’Enseignement Catholique à Ouagadougou,

El Hadj Moussa KOANDA, Opérateur Economique à Ouagadougou,

les frères et sœurs,

prient tous ceux qui l’ont connue et aimée d’avoir une pensée pieuse pour elle et vous convient aux messes qui seront dites pour le repos de son âme selon le programme ci-après :