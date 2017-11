30e tour du Faso : Water Aid parraine la 9e étape et plaide pour l’accès des populations en eau potable et à l’assainissement

Sur une distance longue de 133 km, l’avant-dernière étape du 30e tour du Faso (l’axe Dédougou-Koudougou), c’est l’ivoirien Abou Sanogo, qui s’est le mieux illustré. Arrivé en tête de course au point de chute de cette neuvième étape, il a été suivi par le marocain, Mraouni Salaheddine, et le belge, Vancouter Stein. Le maillot jaune, lui, cependant, est resté entre les mains du Marocain.

Léocadie Woba, directrice pays par intérim de WaterAid

Water Aid Burkina qui a été au parrainage de ladite étape a, dans la dynamique de sa campagne « Wash et Sport », procédé à toute une série d’activités de sensibilisation sur l’assainissement. Léocadie Woba, directrice pays par intérim de Water Aid Burkina, à ce propos raconte : « Nous avons fait passer des messages sur l’assainissement ; l’utilisation des toilettes, de l’eau potable et le lavage des mains ». Et d’ajouter : « Cette étape, comme les autres, a permis de travailler dans les centres de santé et de sensibiliser sur la gestion de ces centres ».

Rappelant par ailleurs le faible taux d’accès à l’eau potable et à l’assainissement au niveau des populations urbaines et rurales, Léocadie Woba a une fois de plus lancé une invite à la souscription pour la construction de toilettes dans le cadre de la campagne Fasotoilettes.

Water Aid Burkina et le tour cycliste du Faso

Membre de WaterAid en pleine démonstration sur les techniques de nettoyages des mains

Convaincue que le tour du Faso constitue un moment fort de la vie des populations et offre une formidable opportunité pour sensibiliser ces dernières, les décideurs, les partenaires techniques et financiers sur les enjeux liés à l’accès aux services d’eau potable et d’assainissement, Water Aid Burkina a saisi cette tribune pour s’y exprimer. En effet, en 2016, Water Aid Burkina participait à la fête du cyclisme pour la deuxième fois. Ce 30e tour marque ainsi une nouvelle présence. L’organisation s’y est engagée cette année encore au côté du Ministère des Sports et Loisirs pour l’organisation d’une campagne de plaidoyer et de sensibilisation sur les droits d’accès aux services d’AEPHA.

Au Burkina Faso, Water Aid contribue d’une part à la mise en place de systèmes durables d’alimentation en eau potable et à la construction de latrines, d’autre part à influencer les politiques gouvernementales pour défendre les intérêts des plus vulnérables.

Tambi serge Pacôme Zongo (Stagiaire)

Lefaso.net