Coupe du maire de Kaya : BF 119 Wendpanga s’adjuge le trophée

Lancée le 9 septembre 2017 avec sept équipes, la première édition de la coupe du maire de la commune de Kaya, chef-lieu de la région du Centre-nord, a été un réel succès, de l’avis des acteurs. La finale, qui a été placée sous la présidence du ministre des sports et loisirs, Dr Tahirou Bangré et le co-parrainage du député Bachir Ismaël Ouédraogo, Robert Kargougou et de Mahamado Yaoliré, a drainé un grand monde au stade régional : autorités coutumières, religieuses, politiques, administratives, militaires et para-militaires ... C’est l’apothéose de plus d’un mois de compétition à l’issue de laquelle, BF 119 Wendpanga et Football club de la ligue ont imposé leur suprématie pour se hisser en finale.

Après les différents actes d’usage, et le coup d’envoi, Football club de la ligue ne tarde pas à imprimer son rythme de jeu à son adversaire et ouvre le score dès la 6eminute. BF 119 Wendpanga se’’ révolte’’ et poursuit le score. Mais, rien n’eût fut et la mi-temps intervient sur ce score à l’avantage de BF 119 Wendpanga.

A la reprise, l’équipe menée va maintenir la pression pour chercher l’égalisation. Dans cette volonté, des changements sont opérés. Mais, c’est plutôt l’adversaire qui va corser l’addition. Dès lors, BF 119 Wendpanga va jeter son va-tout. Il obtient un pénalty à la 43e mn et réduit la marque. Dix minutes plus tard, soit à la 53e mn, BF 119 Wendpanga réussit l’égalisation. Comme il fallait s’y attendre, les derniers instants gagnent encore en intensité au grand bonheur du public. Mais les différentes pressions vont s’avérer improductives et le coup de sifflet final (deux fois 35 mn) intervient sur ce score de parité (2-2), synonyme de tirs au but.

Dans cette épreuve fatidique, BF 119 Wendpanga réussi 6 tirs contre 4 pour l’adversaire et remporte ainsi la coupe du maire, édition 2017.

Pour sa victoire, BF 119 Wendpanga empoigne, en plus du trophée, un jeu de maillots, un ballon et 150 000 F CFA. Football club de la ligue s’en sort avec un jeu de maillots, un ballon et 100 000 F CFA.

Les autres équipes participantes ont été dotées, chacune, d’un ballon et d’une enveloppe financière. Le promoteur de la coupe, le maire, Boukaré Ouédraogo, a dit toute sa satisfaction pour avoir tenu le pari de l’organisation de cette compétition, désormais attendue par la jeunesse. « Je me réjouis d’avoir pu organiser, avec une grande réussite, cette coupe qui va promouvoir le sport dans la commune de Kaya », a-t-il confié. Cette activité sportive initiée par le conseil municipal vise, poursuit le maire, à créer une saine émulation entre les jeunes et leur permettre de fraterniser, tout en renforçant la citoyenneté, la tolérance, le civisme et le fair-play.

Le porte-parole des parrains, le député Bachir Ismaël Ouédraogo, a d’abord félicité le Conseil municipal avant de promettre son accompagnement à l’initiative dont il n’a de cesse rémunérer des valeurs sociales. Pour lui, ce sont la cohésion sociale, la paix, la solidarité et les actions de développement qui se voient ainsi renforcées dans la commune. Il a encouragé la jeunesse entière à rester unie et aux réflexes citoyens pour un développement humain durable.

C’est sur de bonnes notes donc que les rideaux sont retombés sur la première édition et rendez-vous est ainsi pris pour la deuxième, en 2018.

