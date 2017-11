Culture : FITMO ; c’est parti pour la 16e édition

Avec une exceptionnelle longévité de 28ans, le Festival International du Théâtre et de marionnettes de Ouagadougou(FITMO) se tient pour sa seizième édition avec nombre d’innovations. La cérémonie de lancement a eu lieu le 04 novembre à Ouagadougou sous le thème : « Théâtre et Développement humain durable. »

La ‘’recette’’ de la longévité du FITMO tient à sa capacité de « résilience et d’adaptation » selon ses premiers responsables. Et pour cause ; lancé en 1989 par des artistes de l’Institut International du Théâtre(IIT) et de l’Union des Ensembles Dramatiques de Ouagadougou, le festival qui était annuel s’est adapté pour devenir une manifestation biennale. Trois ans après son lancement, il s’ouvrait à la marionnette et en 2001, il se décentralisait. L’année 2007 verra le FITMO s’ouvrir à une multitude d’Arts et de pays à partir de 2010…

Selon le Directeur artistique, le Docteur Amadou Mandé, cette édition est justement celle de l’intégration puisqu’elle va se dérouler dans quatre autres pays de la Sous-région en plus du Burkina Faso. Ce sont la Cote d’Ivoire, le Mali, le Niger et le Togo « et les demandes [d’accueil du festival]ne cessent de nous parvenir » poursuit le Dr Mandé.

Le public aura à contempler des danses traditionnelles et contemporaines, des prestations musicales et théâtrales ainsi que des ateliers de réflexion et de dédicaces d’œuvres littéraires et bien d’autres thématiques qui seront animées aussi bien par des troupes professionnelles que par des écoles d’Arts des différents pays qui accueillent le festival et auront pour cadres le Musée national, l’espace Gambidi, l’espace Pamtaabo de Saaba mais aussi les établissements secondaires.

L’innovation majeure de cette édition, c’est le concept dénommé ‘’la Route des Arts’’ qui consiste à mettre en lien deux villes dans chacun des pays où se déroulera le festival, de sorte à permettre les créations artistiques bien après le festival « question de consolider le marché de marché de l’Art » selon le Directeur artistique.

