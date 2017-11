57e anniversaire de l’indépendance du Burkina Faso : Le thème expliqué aux populations de la ville de Gaoua

« Diversité culturelle et citoyenneté responsable pour un Burkina Faso solidaire et harmonieux » est le thème du 57e anniversaire de l’indépendance. Avant la fête, le thème a été expliqué aux populations de la ville de Gaoua le samedi 11 novembre dernier. Cette conférence inaugurale a tenu toute ses promesses avec la grande mobilisation constatée. Durant plus de trois heures de temps, l’anthropologue Ludovic Kibora a d’expliqué les valeurs qui sous-tendent ce thème.

Après la définition des concepts, le conférencier a laissé entendre que les différentes sociétés burkinabè doivent développer leurs pratiques en se fondant sur les sens de l’Etat, ce qui peut sans doute contribuer au renforcement du sentiment d’appartenance à une seule nation. C’est pourquoi il a expliqué que cette conférence était une occasion pour interpeller les populations à la construction d’un Etat-nation. La nation suppose une prise de conscience pour un idéal, une langue et une histoire commune.

Le Pr Ludovic Kibora a aussi invité les Burkinabè à ne pas se renfermer dans le particularisme, car il est un frein à la construction de la nation. Il a ainsi dit que c’est dans la dynamique des cultures que l’on peut imposer cette vision commune avec l’aide de l’Etat. Le conférencier a par ailleurs signifié que les revendications actuelles n’aident pas à la construction de cet Etat nation.

Pour le ministre de l’Administration territoriale et de la décentralisation représentant le Premier ministre, ce thème montre clairement ce qu’est la région du Sud-Ouest et la situation actuelle du Burkina Faso. Au regard de certains actes et comportements observés dans la société, il est nécessaire qu’il ait une prise de conscience au sein des populations a-t-il poursuivi. C’est pourquoi selon le ministre Sawadogo, l’actuel gouvernement travaille à l’ancrage des valeurs du mieux vivre ensemble. « Il faut que les Burkinabè comprennent que leurs forces résident dans la diversité culturelle » a-t-il indiqué. Cela doit engendrer une citoyenneté responsable pour le développement harmonieux et solidaire a-t-il ajouté.

Quant au ministre de la Culture, des arts et du tourisme, Issouf Sawadogo, il a fait savoir que cette conférence était une tribune d’éveil de conscience. Elle a permis d’évoquer les problèmes de civisme ou d’incivisme dans le pays des Hommes intègres. Pour lui, ces questions de civisme ou d’incivisme sont liées à la culture. Ainsi le responsable du département en charge de la culture pense qu’il est impératif de recentrer les actions et les consciences par la sensibilisation.

Le Maire de la commune de Gaoua, Fiacre Kambou, lui a exprimé sa toute sa satisfaction dans but d’un début effectif des activités de commémoration. Pour sa part le thème de la conférence est bien évocateur et interpellateur du fait qu’au Burkina Faso, la diversité culturelle est une réalité tangible. Enfin, il a appelé les habitants de la région à la participation et l’accueil chaleureux des gens tout au long des différentes activités marquantes les festivités du 57e. L’exposé du conférencier a émerveillé plus d’une personne.

A l’issu de la conférence les participants ont apportés des contributions et posé des questions en vue de mieux comprendre. Les conférences se poursuivent dans les trois provinces à savoir Batié, Diébougou et Dano.

Dalou Mathieu Da

DSC06868 (Cette conférence marque le début des activités a dit le ministre de l’Administration territoriale et de la décentralisation, Siméon Sawadogo)

DSC06886(Le Conférencier, Ludovic Kibora (au milieu) pense que le processus de la construction de la nation nécessite la prise en compte de la diversité culturelle)

DSCN5820(Le ministre de la Culture, des arts et du tourisme, Issouf Sawadogo demandent à ce que les Burkinabè travaillent aux respects des valeurs de la république)

DSC06874 (C’est par le Ditanyè que la cérémonie a commencé)