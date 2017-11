Coopération interuniversitaire : De nouveaux programmes de master à Ouaga 1 Pr Joseph Ki - Zerbo et à Norbert Zongo en partenariat avec Technische Universität Dresden (TUD) et de l’Europa Universität de Flensburg (EUF)

Une délégation de l’Université Norbert Zongo et de l’Université Ouaga 1 Pr Joseph Ki - Zerbo ont échangé à Dresde avec leurs collègues de la Technische Universität Dresden (TUD) et de l’Europa Universität de Flensburg (EUF) pour renforcer leur coopération à travers les JEFOSP et d’autres projets comme l’ouverture de nouveaux programmes de master.

Un atelier de travail pour la préparation de l’ouverture du Master en Enseignement Technique et Formation Professionnelle (MTFP) à l’école normale supérieure de l’Université Norbert Zongo (ENS/UNZ) s’est tenu à l’Université Technique de Dresde (TUD) du 04 au 08 septembre 2017 en Allemagne. La délégation de l’UNZ composée de cinq personnes dont le directeur adjoint de l’ENS/UNZ, Dr. I. Ouédraogo. Elle était conduite par le vice-président chargé des enseignements et des Innovations pédagogiques, Pr. Frédéric Ouattara. La délégation a eu des échanges avec le vice-président chargé des Enseignements et de la coopération internationale de TUD, Pr G. Krauthäuser, le chef de projet, Pr Hartmann, et d’autres responsables.

Au programme des échanges figuraient :

les curricula du programme master MTFP ;

la préparation de l’ouverture du programme master MTFP envisagé à l’UNZ ;

l’organisation de la 6e édition des Journées d’échanges sur l’éducation, la formation, l’orientation/insertion scolaire et professionnelle (JEFOSP) et la pérennisation de son organisation tournante dans différentes régions du Burkina en coopération avec les ministères concernés ;

la préparation d’autres projets de formation initiale et continue dans le domaine technique et professionnel, économique, social, familial et civique pour le premier cycle de l’enseignement général et technique.

Pour les UE de pédagogie/didactique, les échanges ont été assez nourris et la nécessité de trouver des contenus adaptés a été soulignée afin de ne pas reprendre les mêmes contenus comme cela se passe actuellement.

C’est ainsi qu’il a été convenu que les masters en création devraient permettre aux sortants de poursuivre des études de thèse aussi bien dans le domaine pédagogique/didactique que dans le domaine disciplinaire.

L’ouverture de deux programmes de master en mars 2017 a été retenue dans les options suivantes :

Master en Technique et Formation professionnelles, option Génie électrique et énergétique ;

Master en Technique et Formation professionnelles, option Finance comptabilité et contrôle.

Les enseignements pour les deux masters seront assurés par les enseignants des deux universités, l’université Norbert Zongo et l’université technique de Dresden dans la mesure de leurs possibilités.

En rappel, une délégation de la Technische Universität Dresden et de l’Europa Universität de Flensburg avaient participé du 18 au 20 juillet 2017, à la 5e édition des JEFOSP, journées pendant lesquelles le programme de Master en technique et formation professionnelle avait été officiellement lancé à l’Université Norbert Zongo de Koudougou (http://lefaso.net/spip.php?article78448).

Ce projet de création de ce master est financé par l’office allemand d’échanges universitaires (DAAD) et les universités partenaires en s’appuyant sur les fonds du ministère fédéral allemand pour la Coopération économique et du développement (Bundesministeriums für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ)). Le financement du projet est assuré à hauteur de 194 238 euros sur quatre ans, soit 127 411 768,55 francs CFA.

Participation de School of science de TUD à la 6e édition des JEFOSP en mars 2018 à l’Université de Ouagadougou



Des échanges pour renforcer la coopération se sont poursuivis à travers des rencontres entre la délégation de l’Université Norbert Zongo, madame Richter Barbekoff, conseillère des affaires internationales de School of science de TUD, Dr. W.J. E. Sawadogo, responsable de l’Association des Burkinabè et amis en Saxe et en Allemagne (ABASA) et Pr B. Bayala de l’université Ouaga 1 Pr Joseph Ki-Zerbo de Ouagadougou qui participait avec deux doctorants à un symposium international de biologie organisé par School of science de TUD.

Des propositions ont été faites pour promouvoir les échanges entre les différentes universités à travers leurs écoles et leurs laboratoires par le développement de projets communs et par la participation à la prochaine 6e édition des JEFOSP prévue du 12 au 23 mars 2018 à l’Université Ouaga 1 Pr Joseph Ki-Zerbo.

La participation annoncée de structures et organisations partenaires allemandes permettrait à nos universités, enseignants-chercheurs et chercheurs d’avoir plus d’informations sur les possibilités de financement et de coopération avec l’Allemagne. Ces informations concerneront par exemple les séjours de recherches de courte durée dans le cadre du programme Erasmus-Plus qui serait dès 2018 ouvert aussi aux pays africains.

Une coopération soutenue et encouragée par la représentation nationale à Berlin

Les premiers jours des travaux à TUD a vu la participation du Pr F. Barro représentant son excellence monsieur Simplice Honoré Guibila, ambassadeur du Burkina Faso en Allemagne. Au nom de ce dernier, Pr F. Barro a souligné l’intérêt de ce projet qui est d’une très grande nécessité pour le Burkina Faso. Elle a rappelé que le président du Faso, SEM Roch Marc Christian Kaboré, lors de son passage à Berlin, a insisté longuement sur la formation technique et professionnelle comme étant une priorité pour notre pays.

Le projet de master qui est aussi le fruit des échanges qui ont eu lieu dans le cadre des JEFOSP de 2013 vient donc à point nommé selon la représentante de l’ambassadeur du Burkina Faso à Berlin.

Avant de souhaiter un plein succès aux travaux pour un démarrage effectif du master, elle s’est réjouie de la préparation d’autres projets entre les universités du Burkina, de Dresde et de Flensburg.

Elle a adressé ensuite au nom de son excellence monsieur l’ambassadeur, les remerciements et les encouragements de la représentation nationale à Berlin à toutes les actrices et à tous les acteurs de cette coopération interuniversitaire.

Un projet en préparation avec l’Univerité Européenne de Flensburg

Les enseignants de l’UEF, Pr. B. Peuker et Pr U. Johannsen, ont poursuivi les échanges engagés lors des JEFOSP avec Pr F. Ouattara et sa délégation ainsi qu’avec Dr. W.J. E. Sawadogo, enseignant à TUD. Il s’est agi de trouver un cadre d’échanges pour élargir et approfondir avec les responsables des ministères concernés (MENA, MESRI, MJFPE), les besoins et les possibilités de coopération pour le développement des compétences des élèves et des professeurs dans les domaines de la technique, de l’économie, de la vie sociale et familiale, des langues et du civisme au niveau de l’enseignement général et professionnel.

Le partenariat avec l’Université d’Europe de Flensburg est un partenariat de choix et prometteur, car elle se distingue aussi par sa formation au niveau de l’éducation à la consommation (économie), la nutrition, la santé, l’économie sociale et familiale. Une distinction qui a valu la visite du président allemand le 05 octobre dernier à cette filière de formation à l’Université de Flensburg (voir les liens : https://www.uni-flensburg.de/portal-presse-und-oeffentlichkeit/hochschulnews/ hochschulnews/news/detail/News/auf-einen-kaffee-mit-dem-bundespraesidenten/) Cette coopération interuniversitaire Sud-Nord pourrait se renforcer avec l’élargissement récent du programme Erasmus Plus aux pays africains. (Voir les liens : https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/updates/20172725-erasmus-plus-africa-eu-strategy_de ; http://www.em-a.eu/en/about-ema/regional-chapters/african-chapter.html).

Wendkouni Eric Sawadogo ,

Technische Universität Dresden,

Association des Burkinabè et amis en Saxe et en Allemagne (ABASA e. V))

Abdoul Karim Sekoné

Université Norbert Zongo de Koudougou