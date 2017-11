Promotion Immobilière : CGE Immobilier, plus proche de ses clients

Acquérir un « chez-soi » est un rêve et une nécessité pour chaque burkinabè. Consciente des difficultés à posséder un toit, CGE immobilier reconnait : « Au Burkina Faso, un promoteur immobilier n’est jamais si grand que lorsqu’il met le genou au sol pour aider un burkinabè à accéder au logement » a noté Saïdou Tiendrebéogo, PDG de l’entreprise. Puis d’ajouter : « Notre genou est posé au sol, le regard tourné pour transformer le rêve légitime de nos concitoyens en réalité et notre genou restera au sol tant qu’il y aura des burkinabé qui aspireront à un logement ». Et ceci dans l’espoir de rendre heureux de nombreux burkinabè, à l’image de cette sage-femme qui a versé des larmes de joie, en rentrant en possession des clefs de sa maison.

CGE immobilier, une entreprise qui compte aux dires de ses dirigeants plus de 3500 clients, est « une société en pleine croissance. L’entreprise travaille sur un projet majeur qui est la création d’une ville nouvelle et il très important pour nous d’aller à la rencontre de la clientèle » a signifié le Directeur Général, Christian Vande Craen, soulignant qu’une seconde agence, l’agence Est, sera fonctionnelle dans les jours à venir.

A l’arrondissement 12, on applaudit l’installation de l’Agence Sud car si celle-ci vient grossir le nombre d’unités de productions dudit arrondissement. Adja Maïmouna Tapsoba, première adjointe au maire, a convié CGE immobilier à accompagner la construction « de belles cités, avec un niveau de viabilisation conséquent ».

Le Ministre de l’urbanisme et de l’habitat, Dieudonné Maurice Bonanet, par ailleurs, patron de la présente cérémonie, a tenu à encourager cette initiative. Selon lui, ce partenaire de l’Etat dans le domaine de la promotion immobilière, a réussi à créer un cadre de vie privilégiant le principe de la mixité sociale et ce, d’autant plus que la volonté de l’Etat est de maitriser le processus de développement urbain par la création de nouveaux pôles urbains mieux organisés. Aussi, se référant au programme national de construction de logements (PNCL), le ministre de l’urbanisme a souligné que la CGE a toujours contribué « à résorber le déficit du nombre de logements induit par la croissance démographique (…) ».

Présente au Burkina depuis 2013, CGE Immobilier est membre d’un groupe panafricain pluridisciplinaire, solide d’une vingtaine d’année d’expériences. Actif dans sept pays de l’UEMOA, le groupe évolue principalement dans le BTP, la location d’engins lourds, la promotion Immobilière, la distribution de matériels et matériaux de construction. Outre le Programme 1018 logements sociaux et économiques de Bassinko dont la totalité des logements sociaux sera livrée au plus tard le 31 décembre 2017, CGE Immobilier Burkina a créé le projet de la Ville nouvelle Yennenga, un projet ambitieux qui vise à offrir un toit à 80 000 personnes dans un environnement sain, moderne et durable.

Entreprise commerciale, CGE Immobilier est aussi une entreprise citoyenne. En effet, la présente cérémonie a servi de cadre à la société immobilière de tenir sa promesse faite au comité d’organisation de Miss Burkina 2017. Au cours de la présente cérémonie, Princesse Pouadiague a reçu une bourse d’études d’une valeur de 1 million de francs CFA. Quant au comité d’organisation, il a bénéficié d’un soutien financier d’une valeur de quatre millions de francs CFA.

Nicole Ouédraogo

Lefaso.net