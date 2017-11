Musique burkinabè : Solice Clay, cette icône qui se fait déjà contée hors des frontières !

A l’état civil, il se nomme Diè Harmand Innocent Coulibaly. Il a la musique dans le sang, et ce, depuis le bas-âge. Diplômé en anglais, celui-là qui est aujourd’hui plus connu de son nom d’artiste, Solice Clay, est vite coté à travers les hits des chaînes internationales de musiques. « Proxima », c’est ainsi qu’est baptisé son premier opus, officiellement présenté au public dans la soirée de samedi, 28 octobre 2017 à Ouagadougou.

Merveille musicale incarnée dans un genre qui fusionne l’afro-pop au RnB avec un fond teinté de reggae. « Lovely mama », « Où t’es passé ? », « Alleluia », « Touma », « Reviens demain », « True love », « Pour la patrie (feat Eva 1er) », « Magic music » sont les titres qui se font déguster dans ce baptême de feu de Solice Clay. Amour, paix, ardeur au travail, hommage à la mère, exaltation de la jeunesse à faire face aux défis de la vie…, sont entre autres valeurs et thèmes véhiculés et développés dans « Proxima ».

Révélé au public en 2007, lors de la semaine culturelle de l’université, Diè Harmand Innocent Coulibaly s’est tracé depuis la tendre enfance, le chemin de son talent. Sur scène, l’artiste dégage sérénité et goût de style, tout comme a-t-il l’art de passer facilement du play-back au live qu’il a d’ailleurs bien servis au public, venu en cette soirée de dédicace dans cette belle salle du Centre national des arts du spectacle et de l’audiovisuel (CENASA) pour lui apporter soutien et être témoin de cet acte. « Proxima, c’est le nom d’une étoile qui est la plus proche de la terre. Ce qui veut dire que c’est juste le début », explique l’artiste, qui laisse afficher dans ses propos que « Proxima » n’est que le ‘’début d’un commencement’’ du dévoilement de sa richesse en la matière.

« J’ai souvent été insulté, parce que je partais enregistrer des titres à 60 000 F CFA pour venir écouter et mettre sous la valise », confie ce ‘’fou’’ de la musique. Auteur, compositeur et interprète, Dié Harmand Innocent Coulibaly, professeur d’Anglais des lycées et collèges, offre ainsi des sonorités et se fait déjà conter parmi les succès par ses titres chantés en français, anglais, dioula et en mooré. Avec sa maison de production, Gouafô Production, l’artiste entend déployer son plan de positionnement de l’œuvre sur l’échiquier national et international.

https://www.youtube.com/results?search_query=solice+clay

OL

Lefaso.net