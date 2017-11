57e anniversaire des Forces armées nationales : Communion entre militaires et civils autour d’un match de football dans la cité de Diaba Lompo

Pour clore la série d’activités initiées dans le cadre du 57e anniversaire des Forces armées nationales (FAN) à Fada N’Gourma, les Forces de défense et de sécurité (FDS) ont livré un match amical contre les civils le mercredi 1er novembre 2017 sur le terrain du lycée Diaba Lompo de Fada. Cette confrontation entre hommes de tenue et civils s’est soldée par un score nul de 2 buts par tout.

Dès l’entame du match, l’équipe des civils en maillot noire et rose a pris les choses en main jusqu’à la 16e minutes où elle réussit l’ouverture du score par son jeune attaquant Ismael Balbida. La réaction des « corps-habillés » (gendarmes, des policiers et des militaires) en vert ne s’est pas fait attendre. Un quart d’heure après le premier but encaissé, les hommes de tenue arrivaient à égaliser grâce à la prouesse de Rahim Kaboré. C’est sur ce score d’un but partout que les deux équipes sont à la pause.

A la reprise, les noire et rose (civils), quasi remaniés, ont multiplié les offensives et cela a été payant à la 23e mn grâce au talent de Donald Thiombiano qui va porter le score à 2 buts à 1. Touchés dans leur amour-propre, la réaction des hommes de tenue n’a pas tardé. Ils reviennent à la charge et arrivent à arracher une seconde fois l’égalisation par l’entremise de Amadou Séré dans les derniers instants du jeu.

Les deux équipes se sont séparées donc sur ce score nul de 2 but partout dans une ambiance d’enfant et de fraternité sous le regard d’un public sorti nombreux pour la circonstance.

Dans la préparation de cette rencontre, il faut noter qu’un fait marquant a déçu des responsables des FDS. Sollicités pour officier gratuitement le match, les arbitres de la ligue auraient refusé.

Le colonel Adama Ouédraogo, chef de corps du 34 RIA (Régiment d’infanterie aéroporté) s’est dit content de l’organisation de ce match dont l’objectif était de rapprocher les FDS des populations civiles. « Les FDS vivent au sein de cette population et nous avons intérêt à ce que une bonne cohésion existe en organisant ces genres de rencontre afin que les gens puissent se frotter et cela permettra d’éviter un certain nombre d’incidents que nous rencontrions souvent », a-t-il soutenu.

Il a annoncé la mise en place prochaine d’une équipe régionale en collaboration avec la Direction régionale des sports afin de participer aux compétitions nationales.

Il faut noter que d’autres activités ont eu lieu avant le match de football, notamment, une opération de don de sang, une opération zéro sachet dans le marché central de Fada et dans d’autres locaux, un match de volleyball sur le plateau de la Direction régionale de la Police et une séance d’aérobic.

SOUMAILA SANA

Lefaso.net