Woudizon 2017 : La fête du nouveau mil à Toma a tenu son pari

Selon l’usage, le Woudizon commence par un office religieux. D’abord dans la matinée, les fidèles se rendent à l’église munis d’un ou de quelques épis de mil. A cette occasion, le prêtre célèbre la messe en remerciant le bon Dieu pour avoir permis aux braves cultivateurs d’obtenir de bonnes récoltes. Ensuite, il arrose les épis de mil avec l’eau bénite. Après la célébration eucharistique, d’autres activités festives se tiennent pour marquer l’évènement.

Cette année, la messe a été célébrée par l’abbé Dieudonné Doamba en compagnie des abbés Pierre Diallo et Apollinaire Konkobo. L’abbé Dieudonné Doamba a souhaité une santé de fer à toutes et à tous et a prié pour que la saison pluvieuse prochaine soit meilleure que celle de l’année 2017.

Des activités sportives ont été organisées pour donner plus de coloration à la fête. L’on a alors assisté à une course cycliste - dames remportée par Apolline Sow et Maimouna Ki qui ont obtenu chacune comme récompenses, un vélo et une somme de de 20 000 CFA. Après les dames, c’était le tour des hommes de se mesurer sur le vélo. Dans cette compétition cycliste entre hommes, c’est Mohamed Paré qui a raflé la mise avec comme récompenses, 25 000 F CFA et un vélo. Son poursuivant immédiat a reçu un vélo et 15 000 F CFA. Il faut souligner que tous les cyclistes ayant pris part à la course cycliste au niveau des femmes et des hommes ont eu droit à des prix d’encouragement.

Le soir, la population de Toma et ses villages environnants et ceux venus d’ailleurs se sont retrouvés au stade du Nayala pour vivre en direct la lutte traditionnelle. D’abord, des pas de danses sont esquissés par les lutteurs au rythme du tam-tam avant l’entrée en confrontation.

Romaric Kawané, le roi des arènes a encore fait parler de lui en mettant à genou Aboubacar Go de Zouma. Quinze jeunes talents ont été récompensés avec 25 000 CFA chacun. Les autres lutteurs ont reçu chacun 2 000 FCFA comme frais d’encouragement.

A cette édition du Woudizon 2017, la lutte traditionnelle qui est l’une des grandes attractions a drainé un grand monde au stade du Nayala, à commencer par les autorités politiques et administratives qui n’ont pas voulu se faire conter l’événement. Mme le haut-commissaire de la province, Mme Mariama Konaté/Gnanou, le ministre de l’Urbanisme et de l’habitat, Maurice Dieudonné Bonanet, les députés Noël Roissan Toé et Blaise Dala ainsi que les anciens députés Charles Zan et Jean-Baptiste Dala étaient de la partie, et bien entendu Léon Paul Toé, secrétaire général du ministère de l’Urbanisme et de l’Habitat qui s’investit chaque année pour que cette fête ait un bel éclat. [ Cliquez ici pour lire l’intégralité ]

Gaston TOE à Toma

Lefaso.net