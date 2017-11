Campagne Fasotoilettes : le ton a été donné par la Première dame à Zorgho

« Cette année, j’offre des toilettes à mes parents », ainsi s’intitule le slogan de la campagne Fasotoilettes lancée par la Première dame du Faso, Sika Kaboré, ce jeudi 02 novembre, à Zorgho, commune urbaine de la province du Ganzourgou. Placée sous l’égide du ministre de l’Eau et de l’assainissement, Niouga Ambroise Ouédraogo, cette cérémonie de lancement de campagne a connu la présence des ministres des Infrastructures, Eric Bougouma, et de la Santé, Nicolas Méda. Le ton de la campagne Fasotoilettes a été donné par la souscription de la marraine, Mme Sika Kaboré.

Le constat fait en matière d’assainissement au Burkina Faso est alarmant. C’est du moins ce qui ressort du rapport annuel du Programme National Approvisionnement en Eau Potable et d’Assainissement(PNAEPA) 2016. Pour l’ensemble des populations burkinabè, seulement 19%, ont accès à un ouvrage adéquat d’assainissement. En milieu rural, la situation est encore pire et ce, avec un taux d’accès estimé à 13, 4%.

Pour la Première dame, le Burkina Faso accuse un très grand retard sur le plan l’assainissement. Et cela fait perdre énormément au pays sur le plan du développement économique et social. Ainsi, son engagement, en tant que marraine, à soutenir cet important projet, représente également la concrétisation d’une promesse, celle de 2011, exprimée lors de son passage dans le Ganzourgou.

La Première dame a par ailleurs fait remarquer que l’Etat et ses partenaires, dans la réalisation de l’objectif de développement durable(ODD) n°6, construisent environ 50 000 latrines familiales chaque année pour un besoin de 155 000 latrines ; cela montre que des efforts restent à faire. Ainsi, pense-t-elle pouvoir, à travers cette campagne de souscription, entrainer les citoyens burkinabè à s’engager personnellement dans la construction de latrines décentes, ce qui leur permettra, eux et leurs proches, de pouvoir se soulager dignement et sans risque.

Le représentant-pays de l’ONG IRC, Juste Nansy, convaincu que l’Etat ne peut pas tout faire, soutient que ladite campagne qui est lancée pour un long cycle se fonde sur le principe de la responsabilité citoyenne.

Le secteur de l’assainissement est à la traine au Burkina Faso, a soutenu le ministre Ambroise Ouédraogo. Le gouvernement, pour la construction de plus de 2 000 000 de latrines dans les concessions, surtout en milieu rural (objectif spécifique 2.5 du PNDES), bénéficie de l’appui d’un groupe de partenaires à travers Fasotoilettes.

Le ministre de l’Eau et de l’assainissement a traduit le sens de la présente campagne en ces termes : « Fasotoilettes, c’est une initiative citoyenne visant à sensibiliser les ressortissants jouissant de conditions économiques moyennes, de l’ensemble des communes du pays, à offrir cette année en cadeau, une toilette à leurs parents ».

Le maire de la commune, lui, a dit merci pour le choix de sa commune comme cadre de lancement de la campagne. Il a de même, invité, l’ensemble des populations à souscrire au projet pour sa réussite.

Pour le représentant des ressortissantes et ressortissants du Ganzourgou, Joseph Martin Kaboré, ce lancement est sans doute l’un des événements les plus significatifs pour le développement du Burkina Faso. Il est aussi l’occasion de prendre l’engagement de soutenir la campagne Fasotoilettes.

La Première dame, Sika Kaboré, s’est dit convaincue que les élèves forment une couche sociale qui peut influencer durablement les habitudes des adultes en matière d’adoption de règles élémentaires d’hygiène quotidienne. Pour marquer cette conviction qui est en même temps un espoir, elle a procédé à l’inauguration de latrines au profit des élèves de l’école primaire publique de Loudgo au secteur 6 de Zorgho.

Le directeur, Ferdinand Ouédraogo, a exprimé sa joie et sa reconnaissance pour les trois latrines offertes par la Première dame à son établissement. Avec un effectif total de 650 élèves, l’école ne disposait que 6 latrines seulement. « Ça nous enlève une épine du pied », a dit le directeur pour terminer.

La campagne Fasotoilettes est une initiative de plusieurs partenaires de l’assainissement. Elle propose une approche inédite s’adressant aux citoyens burkinabè, leur demandant de s’engager individuellement à restaurer la dignité de leurs parents qui se soulagent encore dans la nature. L’objectif visé à travers cette campagne est la construction chaque 100 000 toilettes par an.

Elle a pour ambassadeur artistique, Sana Bob. Ce dernier s’est engagé à soutenir cette campagne en dénonçant l’attentisme vis-à-vis de l’extérieur en ces termes : « On ne peut pas mendier pour manger et encore mendier pour les toilettes ! Où est alors la dignité des burkinabè ? »

Deux modèles de cabines sont disponibles. Il s’agit de cabine unique (douche/WC) à partir de 50 000 F CFA et de cabines séparées (douche & WC) à partir de 70 000 FCFA.

Six étapes à suivre pour offrir des toilettes dans le cadre de la campagne Fasotoilettes

Etape 1 : Choisissez ceux à qui vous voulez offrir les toilettes ;

Etape 2 : Expliquez leur le bien-fondé de votre acte et les méfaits de la défécation à l’air libre sur leur santé, leur sécurité, leur dignité et sur l’environnement ;

Etape 3 : Trouver un maçon proche du village où vous voulez construire la toilette ;

Etape 4 : Remettez au maçon le dépliant en lui indiquant le modèle de toilette que vous voulez réaliser ;

Etape 5 : Convenez avec le maçon des conditions de réalisation ;

Etape 6 : A la fin des travaux, faites enregistrer l’existence de votre toilette à la direction régionale de l’eau et de l’assainissement ou toute autre structure habilitée de votre localité.

Pour toutes souscriptions ou informations complémentaires, veuillez rejoindre l’adresse suivante : www.fasotoilettes.com

Tambi Serge Pacôme Zongo (Stagiaire)

Lefaso.net