APPEL A PROPOSITION D’ACTIVITES POUR UNE CONTRIBUTION FINANCIERE A LA REALISATION

Dans le cadre de la collaboration avec les organisations de la société civile (OSC), le Ministère de la Justice, des Droits humains et de la Promotion civique (MJDHPC) bénéficie du budget de l’Etat, au titre de l’année 2017, d’un financement pour l’appui à la réalisation des activités des OSC partenaires. A cet effet, il est lancé un appel à proposition d’activités pour une contribution financière du Ministère à la réalisation.

I. Objectifs

L’objectif du présent appel à proposition d’activités est de soutenir financièrement et techniquement les OSC dans la réalisation de leurs activités de sensibilisation sur les droits humains et le civisme. *

II. Conditions de participation

Peuvent prendre part au présent appel à proposition d’activités les OSC régulièrement inscrites sur le répertoire des OSC partenaires du MJDHPC à la date du 25 octobre 2017 et remplissant les conditions suivantes :

être à jour vis-à-vis de la loi 064-2105/CNT du 20 octobre 2015 portant liberté d’association ;

avoir des instances de gouvernance interne fonctionnelles (tenue régulière des assemblées générales, fonctionnement de l’instance d’exécution) ;

avoir au moins deux (02) ans d’existence légale ;

avoir une expérience dans la conduite des activités de sensibilisation.

III. Composition du dossier de soumission

Chaque OSC intéressée par le présent appel est invitée à présenter une seule proposition d’activité. Le dossier de soumission doit comprendre :

une copie légalisée du récépissé d’existence de l’OSC soumissionnaire ;

les termes de référence (TDR) de l’activité proposée ;

le rapport d’activités 2016 de l’OSC soumissionnaire ;

le budget détaillé de l’activité proposée ;

un canevas de soumission à retirer à la Direction du Partenariat du MJDHPC sis à l’immeuble SIMPORE, 3ème étage aux 1200 logements, dans les Directions régionales des Droits humains et de la Promotion civique ou en se connectant sur le www.justice.gov.bf.

IV. Thématiques concernées par l’appel

Les propositions d’activités devront concerner des activités de sensibilisation portant sur les droits humains et le civisme de façon générale et plus spécifiquement sur :

la lutte contre le mariage d’enfants ;

la lutte contre les pires formes de travail des enfants ;

la lutte contre les violences faites aux enfants ;

le civisme en milieu scolaire.

V. Sélection des propositions

La sélection des propositions d’activités sera assurée par un comité de sélection composé de représentants du MJDHPC et des OSC partenaires. La sélection des activités tiendra compte des critères suivant :

l’expérience de l’OSC dans la réalisation des activités de sensibilisation ;

la pertinence, la cohérence et le réalisme de l’activité ;

la cohérence et le réalisme du budget par rapport à l’activité proposée.

VI. Conditions d’exécution des activités retenues

Le Ministère contribuera à hauteur de 90% du budget global de chaque activité retenue. Les montants de la contribution financière par activité vont de un million (1.000.000) de FCFA à un million cinq cent mille (1.500.000) francs CFA. Les OSC dont les activités seront retenues signeront une convention avec le MJDHPC pour l’exécution desdites activités.

Les activités retenues devront être réalisées au plutard le 20 décembre 2017 et les rapports d’activités transmis au Ministère au plutard le 26 décembre 2017.

VII. Publication des propositions retenues

Les propositions retenues seront publiées par voie de presse les 15 et 16 novembre 2017.

VIII. Dépôt des propositions

Les dossiers de proposition doivent être déposés dans une chemise cartonnée du 30 octobre au 10 novembre 2017 de 07 h à 15h30 à la Direction du Partenariat du MJDHPC sis à l’immeuble SIMPORE, 3ème étage aux 1200 logements.

Pour tout besoin de renseignements, contactez les numéros suivants : 70 83 67 20 / 75 20 88 10 /

70 33 08 21 ou envoyez un mail à sana.koara@justice.gov.bf

Pour le Ministre et par délégation, le Directeur général des Etudes et des Statistiques sectorielles assurant l’intérim du Secrétaire général en mission

Adama SAWADOGO