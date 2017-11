« Les agents de la police doivent veiller à la protection des civils et préserver à la face du monde l’image d’une police burkinabè rompue à sa mission », dixit Richard Silga

Situation nationale oblige, le coordonnateur général de Tous unis pour un Burkina apaisé (TOUBA) s’est prononcé sur les mouvements d’humeur au sein de la police nationale. Pour Richard Silga, « si trop de viande ne gâte pas la sauce, l’excès de table lui est un pêché ». « Il n’est pas juste que dans un contexte d’insécurité connu de tous, que des agents de police jettent le peuple à la merci de toutes sortes de risques potentiels d’insécurité », a-t-il dit en substance, avant de se questionner : « Admettons qu’une attaque terroriste intervenait. Où est le sens de l’éthique et de la déontologie ? ».

C’est avec consternation qu’il a déclaré que le gouvernement dans son rôle politique post insurrectionnel se refuse à prendre des mesures franches et claires pour restaurer l’autorité de l’Etat.

A en croire le TOUBA, même si le droit de grève existe, l’intérêt supérieur de la nation doit prévaloir sur les intérêts coopérateurs et personnels de tous. C’est pourquoi, il a demandé aux agents grévistes de la police de rentrer définitivement dans les rangs. S’appuyant sur le cas des policiers radiés de 2009, le conférencier d’un soir a laissé entendre qu’une injustice va s’installer au vue de certains actes posées au cours de ces mouvements d’humeurs. Il a notamment cité le refus d’obéir à l’autorité de l’Etat, le refus d’assurer les tâches quotidiennes liées aux prérogatives du policier et l’utilisation des matériels de la police pendant la grève etc.

En lieu et place d’une manière conjoncturelle, l’association suggère l’approche structurelle dans la résolution des revendications liées à tous les travailleurs de la fonction publique. Puis à M. Silga de poursuivre : « Nous demandons au chef du gouvernement de sortir de sa léthargie et de démontrer que l’autorité de l’Etat ne se discute pas ».

Il a en outre rendu un vibrant hommage à l’armée nationale, la gendarmerie ainsi que les autres corps habillés. « Grâce à votre sens élevé de civisme et votre amour pour la patrie, vous avez su vous mettre au-dessus de la mêlée et penser républicain », a-t-il indiqué. Afin de garder le cap dans cet état d’esprit, le TOUBA leur a conseillé de privilégier le dialogue, la cohésion sociale ainsi que la bonne image du Burkina Faso au concert des nations.

Lors de la conférence de presse, le coordonnateur de TOUBA n’a pas manqué de saluer l’arrestation en France de François Compaoré suite au mandat international lancé contre lui, le 5 mai dernier. A l’entendre, à travers cet acte, la France, pays de démocratie, de liberté et des droits humains a donné une leçon aux pays africains surtout les pays francophones d’exécuter les mandats d’arrêts internationaux. S’inscrivant dans cette dynamique, M. Silga a sollicité le concours du président ivoirien, Alassane Dramane Ouattara pour l’extradition de l’ex président Blaise Compaoré pour comparaitre devant la justice.

Par ailleurs, quelques préoccupations ont été émises par les hommes des médias. Par votre manière de faire, est-ce que vous ne vous érigez pas en syndicat du pouvoir ? Ont-ils demandé. « Si défendre les institutions de la République, défendre la souveraineté nationale, c’est faire le jeu du pouvoir, nous le faisons et nous l’assumons », a rétorqué le coordonnateur de TOUBA.

Aïssata Laure G. Sidibé

Lefaso.net