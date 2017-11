7e édition du FILEP : Les défis sécuritaires et le rôle des journalistes au cœur des débats

C’est sous le thème « Défis sécuritaires en Afrique : Rôle et responsabilité des médias » que se tiendra la 7e édition du festival international de la liberté d’expression et de la presse (FILEP). Selon Boureima Ouédraogo, membre du comité de pilotage du Centre de presse Norbert Zongo, le choix de ce thème s’explique par le fait que « Dans un contexte d’insécurité quasi généralisée en Afrique, soit du fait du terrorisme ou des élites qui s’accrochent au pouvoir par tous les moyens, il était bon qu’on réfléchisse sur le rôle et la responsabilité des médias. Parce que, qui dit liberté d’expression, dit responsabilité.

Il n’y a pas de liberté ou d’exercice de liberté sans responsabilité (...) Comment faire des médias des acteurs ou des partenaires stratégiques dans la lutte contre l’insécurité sous toutes ses formes ? C’est la question centrale de la réflexion que nous voulons engager avec les différents confrères qui viendront de tout le continent africain et aussi de la diaspora. » Et contrairement aux éditions précédentes, les communications autour de ce thème feront l’objet d’une publication qui pourra servir à tous ceux qui s’intéressent au rôle et à la responsabilité des médias dans la gestion des questions sécuritaires.

Au menu de cette édition donc : un colloque international sur le thème de la 7e édition, une cérémonie de remise du prix Norbert Zongo du journalisme d’investigation et du prix de la meilleure journaliste, une exposition photos, des rencontres d’organisations de défense des médias, une projection du film « Une révolution africaine : les 10 jours qui ont fait chuter Blaise Compaoré », un concert de clôture avec des artistes nationaux et internationaux. Les professionnels de la photo et de la caricature recevront également les prix à l’issue des concours ouverts dans ces deux catégories.

La dernière édition du FILEP tenue en 2015 s’était achevée en queue de poisson. En cause, la tentative du coup d’Etat du général Diendéré et la résistance qui s’en est suivie, empêchant du coup la tenue de certaines activités. Cette année, le Centre de presse Norbert Zongo, initiatrice de l’événement a tenu à se rattraper. Au nombre des activités reconduit à cette 7e édition, une sortie de recueillement sur le site de l’assassinat du journaliste Norbert Zongo et de ses compagnons à Sapouy.

A l’occasion du FILEP, un hommage sera également rendu à Justin Coulibaly, ex-membre du comité de pilotage du Centre national de presse Norbert Zongo et secrétaire général d’honneur du SYNATIC décédé le 29 septembre 2017.

Il est attendu à ce festival une soixantaine de journalistes et de défenseurs des droits humains, notamment de la liberté de presse et d’expression d’une trentaine de pays d’Afrique et de la diaspora. Mais aussi la participation de plus de 250 journalistes, défenseurs des droits humains, étudiants en journalisme et représentants d’organisations de la société civile et d’institutions du Burkina Faso.

Justine Bonkoungou

Lefaso.net