Le Burkina Faso passe à la TNT : soyons prêts !

En prélude au lancement officiel de la Télévision Numérique Terrestre (TNT) au Burkina Faso, la Société Burkinabè de Télédiffusion (SBT), sous l’égide du ministère de la communication et des relations avec le Parlement, a entrepris depuis le 8 septembre 2017, une campagne d’information et de sensibilisation sur cette nouvelle technologie. Cette opération vise à inviter tous les téléspectateurs à s’approprier la TNT afin d’éviter les désagréments dans les mois à venir.

Cette campagne de communication qui concerne l’ensemble du pays vise à interpeller la population sur le nécessaire changement de comportements qui s’impose à tous avec l’avènement de la TNT. Cette interpellation se fait depuis le 8 septembre à travers les conférences publiques qui sont organisées pour une première phase dans les chefs-lieux des régions.

Postes téléviseurs sans TNT incorporée

Ces conférences publiques sont l’occasion pour le ministère d’informer les populations sur la TNT et d’attirer l’attention des uns et des autres sur certains points tels que :

• la transition vers la TNT n’est pas une option. La décision de basculer entièrement dans la TNT pour tous les pays a été décidé à Genève, en Suisse, le 16 juin 2006 par la Conférence Régionale des Radiocommunications (CRR) de l’Union Internationale des Télécommunications (UIT). Cette conférence a adopté l’Accord régional relatif à la planification du service de radiodiffusion numérique de terre. Selon cet Accord, le 17 juin 2015 devait voir l’arrêt total de la diffusion analogique pour la bande UHF, et le 17 juin 2020 pour la bande VHF. Tous les pays doivent donc à terme, basculer dans la TNT. Notre pays qui a accusé un retard par rapport au délai imparti est aujourd’hui en passe de relever le défi ;

• le passage à la TNT comporte plusieurs avantages : les téléspectateurs auront accès à plus de chaînes de télé généralistes ou thématiques, donc à plus de programmes au choix. Ils auront également une meilleure qualité de l’image et du son et à terme, les possibilités de services innovants au niveau des Techniques de l’Information et de la Communication (TIC). Pour le cas particulier du Burkina Faso, le déploiement technique prévu pour l’avènement de la TNT favorisera aussi une meilleure couverture télévisuelle du territoire national ;

poste téléviseur avec TNT incorporée

• la réception des images TNT nécessite un matériel adapté : l’avènement de la TNT dans notre pays va entrainer un réaménagement dans le dispositif audiovisuel de plusieurs ménages. En effet, pour recevoir les images de la TNT, il est nécessaire de s’équiper en matériel adéquat. PAS BESOIN DE CHANGER DE POSTE TELEVISEUR S’IL EST EN COULEUR. Peu importe la forme de votre poste téléviseur, s’il est en couleur, il vous faut tout simplement un adaptateur TNT à la norme DVBT2/MPEG4-AVC et une antenne râteau UHF (pas besoin d’antenne parabolique).

Si vous avez un poste téléviseur avec la TNT incorporée de la norme DVBT2/MPEG4-AVC, vous n’avez plus besoin d’un adaptateur. L’antenne râteau seule suffit. Il est à noter que tous les écrans plats n’ont pas systématiquement la TNT incorporée.

En conclusion, notons qu’à ce jour, cinq (05) chefs-lieux de régions ont bénéficié d’une conférence publique sur cette révolution technologique. Il s’agit de Dori (8 septembre), Dédougou (16 septembre), Fada (22 septembre), Gaoua (29 septembre), Banfora (06 octobre) et Bobo-Dioulasso (09 octobre).

Antenne râteau UHF

Les conférences se poursuivront dans les autres chefs-lieux de régions aux dates et villes suivantes : le 9 novembre à Ouahigouya, le 14 novembre à Tenkodogo, le 23 novembre à Koudougou, le 30 novembre à Manga, le 7 décembre à Kaya et le 8 décembre à Ziniaré.

Les provinces bénéficieront également d’actions de communication pour permettre à l’ensemble des populations d’assimiler cette nouvelle technologie.

Ensemble pour le numérique !

Société Burkinabè de Télédiffusion (SBT)