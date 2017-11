Décès de Madame NABAYAOGO née PALE Julie Rita Simiyoba : Remerciements

La grande famille NABAYAOGO à Loaga, Poa, Koudougou, Ouagadougou, Bobo-Dioulasso, Dakar, Côte d’Ivoire ;

La grande famille PALE à Gaoua, Sidoumoukar, Talière, Diébougou, Ouagadougou, Bobo-Dioulasso ;

La grande famille KIEMTORE à Poa, Koudougou, Ouagadougou ;

La grande famille KAMBOU à Nako, Gaoua ;

Monsieur Veuf NABAYAOGO André et ses enfants Aurèle et Brivéla ;

Remercient tous ceux qui, de près ou de loin les ont soutenues matériellement, financièrement, spirituellement et moralement lors de la maladie suivie du rappel à Dieu de leur bien-aimée épouse, sœur, belle-sœur, cousine, fille, mère, nièce ;

Madame NABAYAOGO née PALE Julie Rita Simiyoba

Précédemment enseignante à l’école Primaire Médina Coura B de Bobo-Dioulasso

Le samedi 29 Juillet 2017, des suites d’une longue maladie.

Elles remercient particulièrement :

le pasteur KABORE Issaka et tous les membres de l’église des Assemblées de Dieu de Yéguéré,

le pasteur OUEDRAOGO Emmanuel

Madame la Directrice de l’école primaire Médina Coura B et son personnel,

Monsieur le Directeur Général de SUCOTROP et son personnel,

Tous les parents, amis, voisins de quartier et connaissances.

Par ailleurs, elles s’excusent auprès de ceux dont les noms n’ont pu être cités.

Que Dieu rende à chacun le centuple de ses bienfaits.