Gouvernance du Burkina Faso post insurrectionnel : Une affaire de tous, un défi collectif, un impératif commun

Cette tribune est de Boubacar Elhadji, un citoyen qui analyse la dynamique de la situation politique nationale avec ses crispations et ses espoirs de détente. Ressassant les conditions dans lesquelles le Burkina Faso a évolué depuis le 15 octobre 1987 jusqu’à maintenant, l’auteur appelle les citoyens burkinabè à tirer leçons des différents évènements et à œuvrer pour l’unité et la réconciliation, gages de stabilité et de développement.

Les crises sont consubstantielles aux sociétés humaines. Elles ne sont pas des fatalités. Elles le deviennent faute de réponse adéquate. Par les ruptures qu’elles imposent, elles constituent pour l’essentiel des facteurs de développement. Il faut même se convaincre que ce sont les crises qui révèlent les grands hommes tout comme les médiocres dans une société à un moment donné de son histoire.

On attribue à Thomas SANKARA cette phrase célèbre qui nous instruit que « la tragédie des peuples révèle de grands hommes ; mais ce sont des médiocres qui provoquent cette tragédie. » Il se trouve que depuis 1998, suite à l’assassinat du journaliste Norbert ZONGO, probablement avant, des crises multiformes minent la société burkinabè dans son ensemble.

Le point culminant de cette ‘‘instabilité durable’’, son épilogue, pouvait-on espérer, a été l’insurrection populaire des 30 et 31 Octobre 2014 avec la chute de Blaise COMPAORE qui incarnait à tort ou à raison, pour beaucoup de nos concitoyens, à la fois un drame et un scandale national. Blaise a passé 27 ans au pouvoir.

Ayant commis la fatale erreur de vouloir s’y éterniser, il a manqué l’ultime opportunité offerte par l’histoire pour lui permettre non pas d’être absout du péché originel du 15 octobre 1987, mais de quitter le pouvoir par la grande porte. Mais attendons de voir dans les mois, années ou décennies à venir ce que l’histoire retiendra finalement de lui.

Craignons cependant qu’un dommage d’une ampleur inédite et inégalable soit notre héritage de cet homme que nous avions considéré à un moment donné -espérons à raison - comme étant un obstacle majeur à notre épanouissement individuel et collectif. Cette crainte trouve ses sources dans le type de gouvernance qui s’impose après un si long règne et que nous peinons visiblement à instaurer.

Même si nous étions très satisfaits de la gestion du pouvoir par Blaise COMPAORE, le contexte national d’incivisme généralisé et celui national, sous régional et mondial d’insécurité absolue suggèrent une rupture totale dans la conduite des affaires de l’Etat, dans celle des burkinabè dans leur immense majorité et dans notre administration.

Nous ne savons pas quels mots employer pour ne pas heurter toutes les sensibilités. L’exercice est délicat. Très délicat. Mais si l’on convient que l’exercice du pouvoir appartient (convient ?) aux hommes politiques, il nous semble aussi légitime de reconnaitre aux citoyens le droit et surtout le devoir de contribuer par leurs analyses, leurs opinions et leurs critiques mêmes les plus erronées, à la gouvernance de leur société.

C’est pourquoi nous osons relever que quel que soit le régime qui aurait succédé à celui de Blaise COMPAORE, dans le contexte actuel, ce régime doit se convaincre que sa mission principale sinon unique est de restaurer l’autorité de l’Etat, redonner confiance aux populations par une gouvernance rigoureuse et vertueuse, portée par une vision claire et précise, perçue et intériorisée par tous, incarnée par des acteurs d’une grande probité et compétence. Et comme nous sommes en présence d’un régime démocratiquement élu, le mandat en cours du président Roch M.C.KABORE doit être consacré à cette perspective. Il s’agit de se convaincre qu’aucun programme ne sera porteur dans l’insécurité et dans un contexte d’incivisme érigé en norme et généralisé. Et de s’engager à en faire une raison d’être, un objectif commun à atteindre.

Les esprits des Burkinabè sont de nos jours très disposés à accompagner tout pouvoir qui s’engage dans la voie de la rupture et de la bonne conduite dans la gestion des affaires publiques. Il faut profiter de cette disposition d’esprit inédite avant qu’il ne soit trop tard. Ce n’est pas de l’opportunisme si nos autorités actuelles saisissent cette situation unique dans notre histoire pour sauver le Burkina Faso.

La culture du patriotisme aujourd’hui doit être l’une de nos principales priorités nationales. Et nous ne pourrons rien faire dans la division. Divisés, notre perte est assurée, gouvernants comme gouvernés. C’est notre survie et l’intégrité de notre territoire qui sont en jeu. Et, il faut le dire, toute situation a son homme. Et notre pays a indiscutablement les hommes capables de relever les défis auxquels nous faisons face. Ce ne sont forcément pas toujours des parents ou des amis. Et il faut aller les chercher où qu’ils se trouvent, même s’il faut demander à chaque famille, à chaque village ou à chaque commune… de proposer un/des nom (s). Quitte à faire des enquêtes de moralité pour opérer les choix.

Aujourd’hui, un des secteurs les plus vitaux de notre pays est aux portes d’une crise inédite : le secteur de l’éducation. Dans tous les pays du monde, quand les enseignants se fâchent, quand l’enseignement toussote, une crise socio-politique majeure n’est pas loin. Il faut urgemment trouver une réponse qui sied à la situation actuelle. Les enseignants se sentent mal traités et mêmes maltraités, comme la majorité des travailleurs du reste. On observe une situation qui dépasse tout ce qu’on peut imaginer et la suite, si on y prend garde, risque d’être similaire à celle de fin 1980. La situation actuelle dans le monde de l’éducation, était l’ingrédient qui manquait à notre sauce déjà suffisamment épicée.

Pour terminer et en terminant, disons qu’autant l’histoire jugera sévèrement les autorités actuelles du pays si elles ne s’engagent pas rigoureusement et résolument sur le chemin de la rupture, autant cette même histoire sera intraitable pour toute personne qui sera responsable d’un quelconque chaos dans notre pays. A travers le monde, il n’y a pas eu que des responsables jugés incompétents à tort ou à raison. Mais la faillite pour ne pas dire l’incompétence aussi d’un peuple est plus porteuse de drame que celle des responsables qui tient du reste pour l’essentiel aussi et surtout à celle de leur environnement. Et la compétence d’un peuple réside dans sa capacité à s’unir, à mutualiser ses efforts pour se relever, pour faire face aux exigences du moment, Son incompétence dans son ingéniosité à se diviser à travers des calculs et des haines sans calcul. Attention pour ne pas regretter de n’avoir pas…ou d’avoir…car comme l’a dit Jean-François REVEL « Le temps efface le souvenir des malheurs, jamais celui des fautes. La morsure d’un remords se ravive chaque jour plus cruelle dans notre conscience, à mesure que la vie passe. » Dieu sauve le Burkina Faso.

BOUBACAR Elhadji

