Funérailles Chrétiennes de KONE/TOU Noëlie Victoire

Les grandes familles TOU, BASSOLET et DIAO à Karfiguela, Réo, Bobo,Ouagadougou, Abidjan et au Canada.

Les enfants Noel, Lionel et Alice, les petits enfants Mathis, Ethan et Victoria à Ouagadougou et au Canada. Les familles alliées KONE, KABORE, HEMA, KARAMBIRI, LANKOANDE, KI, SEDGHO.

Très touchées par les nombreuses marques de compassion, sympathie et solidarité lors du rappel à Dieu le 1er Mai 2016 à Ouagadougou de leur mère, grand-mère, sœur, tante, belle-mère, KONE/TOU Noëlie Victoire ; conseiller des affaires économiques à la retraite ; ancienne ministre du commerce et de l’approvisionnement du peuple ; Secrétaire Générale du gouvernement ; Chevalier de l’ordre du mérite de l’économie et des finances. Elles vous prient de bien vouloir vous unir à elles au cours des cérémonies commémoratives tenant lieu de funérailles chrétiennes selon le programme suivant :

Vendredi 03 Novembre 21h veillée de prières à la Cathédrale de Ouagadougou

Samedi, 04 novembre à 08h messe en sa mémoire à la Cathédrale de Ouagadougou.

« Oui, mon âme confie-toi en Dieu car de lui vient mon espérance, oui c’est lui qui est mon rocher et mon salut » Psaume 62, 5-7