Démocratie et sécurité : La contribution des musulmans au cœur d’un colloque international

La 4e édition du colloque international du Cercle d’études, de recherches et de formation islamique (CERFI) s’est tenue du 28 octobre au 1er décembre 2017, à Ouagadougou. Cinq jours durant, 250 participants venus des treize régions du Burkina, mais aussi du Mali, du Niger et de la Côte d’Ivoire ont échangé sur le thème : « ancrage démocratique et défis sécuritaires en Afrique de l’Ouest : quelles contributions des musulmans ? ». Des communicateurs issus du monde scolaire et universitaire, de la société civile, des acteurs religieux ainsi que des spécialistes de la sécurité ont animé les différents sous-thèmes à l’ordre du jour.

Cinq jours durant, des communicateurs issus du monde scolaire et universitaire, de la société civile, des acteurs religieux et des spécialistes de la sécurité ont développé le thème : « Ancrage démocratique et défis sécuritaires en Afrique de l’Ouest : quelles contributions des musulmans ? ». Sans avoir la prétention d’avoir examiné en quelques jours l’ensemble des questions que peut susciter une telle thématique, ce colloque a le mérite de poser le débat sur un sujet actuel et préoccupant.

Ils étaient 250 participants à prendre part à ce 4e colloque du CERFI. Et au cours de cette rencontre, ils ont réfléchi sur les problématiques actuelles relatives au devenir de nos sociétés.

Le présidium de la cérémonie de clôture

Il s’agit notamment des questions liées à la contribution des musulmans à l’instauration de la paix en Afrique de l’Ouest ; des origines et manifestations du terrorisme en Afrique de l’Ouest ; des formes d’insécurité en Afrique de l’Ouest ; des insurrections populaire au Burkina comme facteurs d’ancrage de la démocratie ; état des lieux de la corruption, de la justice et de la gouvernance au Burkina Faso ; de l’Islam, jihad et droits humains. Grâce à des exposés documentés, des réponses motivées et leur maîtrise de la pédagogie, les communicateurs ont su donner une vue plus large de la thématique examinée.

La bande sahélo-saharienne, une zone infestée

Remise d’attestation aux participants

La bande sahélo-saharienne est plus infeste que jamais. Si les Etats ne sont pas simplement effondrés, ils tentent de maintenir à flot les institutions d’une république éprouvée. De ce fait, la pertinence et l’urgence de ce thème qui allie deux problématiques majeures du moment ne sont plus à démontrer. Et le ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l’innovation n’a pas manqué de le souligner lors de la cérémonie d’ouverture du colloque qui a eu lieu le 28 octobre, dans la salle de conférence du stade du 04 aout de Ouagadougou. Il est par ailleurs le parrain de cette 4e édition.

« Les vertus de la religion musulman constituent le ciment d’un vivre ensemble. Les actes de violence commis ici et là prétendument au nom de cette religion qui compte des milliards d’adeptes dans le monde est une fausse propagande soutenue par des causes sordides. La bonne nouvelle, c’est que la vérité finit toujours par rattraper le mensonge. En décidant de vous investir dans la recherche de solutions à l’insécurité, vous êtes la preuve d’un islam qui participe à la construction d’un monde de paix », a-t-il martelé.

Une trentaine de femmes ont pris part à ce colloque

Le colloque s’est tenu sous l’autorité spirituelle de la Fédération des associations islamiques du Burkina (FAIB). Il a ainsi permis à de convier des sommités, notamment des professeurs d’universités, des imams, des cheiks du Burkina et de la sous-région ouest-africaine pour discuter sur les causes du terrorisme, et ce qui empêche l’ancrage démocratique au Burkina.

Des recommandations pour contrecarrer le terrorisme

Et les résultats sont à la hauteur des attentes et démontre que la contribution des musulmans est capitale. Ce colloque a, certes, été l’occasion d’avoir des éclairages des techniciens de la sécurité, des enseignants-chercheurs d’université sur les causes réelles du terrorisme qui « sont loin d’être religieux, mais liées des multinationales de la criminalité ». Mieux, il a accouché de recommandations pertinentes. Il s’agit, entre autres de continuer la formation et la sensibilisation des jeunes et promouvoir la création d’activités rémunératrices de revenus afin de contrecarrer le terrorisme.

« La contribution des musulmans va consister à la sensibilisation des jeunes, la principale cible des terroristes étant la jeunesse ignorante et désœuvrée. Donc, il s’agit de sensibiliser ces jeunes, renforcer leurs capacités et travailler à ce qu’ils aient de quoi faire afin de ne pas être une proie facile des recruteurs terroristes », a précisé Aminou Ouédraogo, le Président du CERFI. Les actes du colloque seront publiés très bientôt et remis aux autorités pour suite à donner.

Photo de famille

La 4e édition du colloque du CERFI a pris fin le 1er novembre 2017 et les participants se sont donnés rendez-vous en 2018 pour réfléchir sur une autre thématique et ainsi tirer des enseignements et faire des propositions d’actions pour améliorer les démocraties ouest-africaines et le niveau de sécurité de nos Etats. C’est aussi ça le rôle d’un bon musulman. C’est pourquoi, tout en saluant les efforts déjà consentis par les cerfistes, le président Ouédraogo les a encore invités à « redoubler d’ardeur, d’endurance et de patience pour qu’ensemble, nous puissions apporter notre contribution au mieux-être des Burkinabè ».

Moussa Diallo

Lefaso.net