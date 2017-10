An III de l’insurrection populaire : « Nous avons besoin de nous unir, de faire des concessions, d’accepter nos différences … », appelle le président du PNDP, Issa Tiemtoré

Cette activité s’inscrit dans le cadre de la commémoration nationale et officielle et le parti, à travers cette sortie, apporte un cadre de réflexion dans cette halte générale.

Selon le président du PNDP, Issa Tiemtoré, les 30 et 31 octobre 2014 sont des dates par lesquelles, « le peuple dans sa majorité » s’est vivement exprimé en prenant en main son destin afin que triomphent la liberté et la démocratie.

« Ces dates resteront à jamais gravées dans nos mémoires. Car, au cours de cette lutte héroïque, certains de nos sœurs et frères sont tombés, d’autres ont souffert et souffrent toujours de blessures indélébiles. Toutefois, ce sacrifice a permis à la nation toute entière de retrouver sa liberté », a déclaré le président du PNDP, s’inclinant devant les morts.

« Par la grande porte, ils (martyrs, ndlr) sont entrés dans l’histoire, ils sont des héros. Héros tout jeune, héros à la fleur de l’âge, héros morts pour que triomphent la démocratie, la paix et le développement. Vainqueurs de la liberté au Burkina, entrez donc dans votre sanctuaire », a exprimé Issa Tiemtoré, rendant également hommage « à tous les vaillants filles et fils du Burkina pour leur sens élevé du devoir patriotique, chose qui a permis à notre terre libre d’échapper au chaos ».

Le président du PNDP et ses camarades, qui avaient à leurs côtés des responsables et représentants d’autres partis politiques, ont eu une pensée à l’endroit des organisations de la société civile, des autorités coutumières et religieuses, aux Forces de défense et de sécurité pour leur « participation à la préservation de la stabilité ».

Cette conférence a également servi de cadre pour les responsables du parti pour jeter un regard sur l’actualité nationale, notamment sur les aspects relatifs à la justice et aux mouvements sociaux.

Sur l’actualité judiciaire, le président du PNDP (parti de la majorité présidentielle) appelle les acteurs à œuvrer à instaurer la confiance entre justice et justiciables.

Sur le front social, Issa Tiemtoré a appelé à l’unité des Burkinabè autour des chantiers de développement. C’est pourquoi a-t-il appelé les autorités à la fermeté sur certains mouvements d’humeur (ce volet a fait l’objet d’un appel par la jeunesse du parti, voir ci-dessous).

« Nous avons besoin de nous unir, de faire des concessions, d’accepter nos différences pour la construction nationale », a lancé le président du PNDP.

Adresse de la jeunesse du PNDP, lu par Abdou Tiemtoré et Rachidatou Bélemviré



. Message de la jeunesse du PNDP sur la situation nationale

L’insurrection populaire des 30 et 31 octobre a connu une forte participation des jeunes, femmes et des sans-emplois. A la suite de l’insurrection, nous avons vécu la transition que succède un régime démocratique. Consacrant ainsi la liberté d’expression et d’action ; du coup, des réclamations de tous genres naissent de partout.

Dans le secteur de l’enseignement, tout comme dans les autres domaines de a fonction publique, les travailleurs réclament continuellement une amélioration de leurs conditions de vie.

Et c’est nous, la jeunesse, les femmes, les chômeurs, qui n’avons aucune situation stable, qui sommes le plus souvent utilisés.

Nous voudrions leur exprimer quelques interrogations :

Chers aînés, considérant les possibilités économiques de notre Etat qui sont insuffisantes, nous nous adressons directement à vous.

Quand allez-vous, vous mettre au travail afin de produire un rendement qui puisse être profitable à tous les Burkinabè ?

Qu’est-ce que vous pouvez faire ou consentir de vous-mêmes pour la jeunesse et les sans-emplois que nous sommes ?

. Propositions de solutions de la jeunesse du PNDP



Dans nos sociétés africaines, lorsqu’on pose le plat familial, les adultes se préoccupent de laisser quelques graines pour les plus jeunes.

Dans la situation actuelle du Burkina Faso en état de redressement économique, nous proposons que nos aînés surtout travailleurs du champ commun de l’Etat cessent toutes formes de manifestations de perturbations et d’arrêt du service public et se mettent à l’action afin de permettre un développement harmonieux de notre nation.

Nous demandons également à nos aînés de laisser tomber quelques graines au profit des sans-emplois que nous sommes. C’est-à-dire entre autre que les adultes fonctionnaires peuvent sacrifier par exemple 2 à 5% de leur salaire pour constituer un fonds d’autonomisation économique au profit de la jeunesse sans emploi.

Nous demandons à nos aînés d’arrêter de réclamer des augmentations de salaire ou des avantages, mais réclamer en lieu et place à l’Etat l’absorption du chômage en augmentant le nombre de recrutement à la fonction publique.

Nous, jeunesse du PNDP, nous savons compter sur le patriotisme de nos aînés que vous êtes.

A nos camarades jeunes du Burkina Faso, nous vous invitons à faire une analyse claire et clairvoyante de notre état de sans-emplois à l’avenir incertain.

Nous recommandons que la jeunesse dans son ensemble se soustraie de toutes manifestations où ses préoccupations ne sont pas prioritairement exprimées.

Nous l’invitons également à donner sa voix pour demander aux aînés de tempérer, car maintenant les préoccupations de la jeunesse doivent être prises en compte. Puisque, pendant longtemps, la jeunesse n’est pas restée en marge de tous les combats. Ceci dans le sens de l’équité et dans la vision de notre culture.

Je vous remercie de votre aimable attention !

