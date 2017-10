Coopération militaire : Les attachés de défense du Burkina Faso tiennent leur 6e rencontre biennale

Les attachés de défense du Burkina Faso tiennent du 28 octobre au 03 novembre 2017 leur traditionnelle rencontre biennale au ministère de la Défense nationale et des anciens combattants. 6e du genre, cette rencontre se veut un cadre d’échanges entre les attachés de défense nationaux et ceux étrangers pour le renforcement de la coopération militaire entre le Burkina Faso et les autres pays amis. La cérémonie officielle d’ouverture des activités de cette biennale s’est tenue ce lundi 30 octobre 2017 et a été présidée par le ministre en charge de la défense, Jean Claude Bouda.

C’est un programme de la 6e édition de la rencontre biennale des attachés de défense du Burkina Faso essentiellement centré sur des rencontres avec les autorités nationales, sur la participation à des ‘’exposés dignes d’intérêts au regard de l’actualité’’ et sur la participation aux activités commémoratives du 57e anniversaire des forces armées nationales que le ministre de la défense a présenté ce lundi 30 octobre 2017 à l’occasion de la cérémonie d’ouverture des activités de la biennale des attachés de défense. « L’armée et la nation, solidaires face aux défis sécuritaires du moment ». C’est sous ce thème que les forces armées vont célébrer leur 57e anniversaire.

Après six éditions de cette rencontre biennale, le ministre Jean Claude Bouda souhaite l’élaboration d’une politique de coopération militaire qui viendra fixer les grandes orientations, les axes et les objectifs stratégiques de la coopération militaire du Burkina. « Ainsi, à partir de plans d’actions périodiques, nous pouvons fixer des objectifs à atteindre, assujettis d’indicateurs et de cibles qui permettront de mesurer progressivement le chemin parcouru, » A expliqué le ministre Bouda.

Dans un contexte marqué par des attaques terroristes qui tentent de devenir le quotidien des populations surtout au Nord du pays, il sera également question pour les participants à cette biennale de développer plus d’initiatives pour une ‘’coopération militaire toujours dynamique capable de contribuer davantage à l’équipement des forces armées nationales et de leur apporter le temps de formation nécessaire dans les domaines stratégiques comme le pilotage, l’artillerie, les blindés, le perfectionnement des médecins, le renseignement et la lutte contre le terrorisme dans toutes ses facettes’’.

C’est une 6e édition qui permettra donc aux attachés de défense du Burkina et des autres pays amis d’échanger sur des thèmes d’actualité, d’échanger avec les autorités mais aussi et surtout de deviser entre eux sur les difficultés qu’ils rencontrent et éventuellement faire des suggestions pour le rayonnement des forces armées nationales. Ambassadeurs militaires du Burkina Faso à l’extérieur, les attachés de défense contribuent efficacement au rayonnement et à la visibilité à l’extérieur des forces armées nationales et du Burkina Faso. Ils contribuent aussi à tisser des relations de coopération et d’amitié avec les autres armées dans les pays où ils sont accrédités.

L’importance des attachés de défense n’est plus à démontrer selon le ministre Bouda car : « d’un seul attaché de défense au départ en 2006, les attachés de défense du Burkina Faso sont aujourd’hui au nombre de quatorze et sont présents sur les quatre continents que sont l’Afrique, l’Asie, l’Amérique et l’Europe ». Et le ministre d’ajouter que l’apport de la coopération militaire dans l’accomplissement des missions prioritaires de son département est très appréciable et visible tant au niveau de la formation du personnel, de l’entraînement des troupes qu’au niveau de l’aide en équipement.

A l’en croire son département est lancé dans une politique d’accroissement du nombre de missions militaires burkinabè dans le monde. A cet effet Jean-Claude Bouda a annoncé l’ouverture de deux nouvelles missions militaires en Arabie Saoudite et en Turquie que les colonels major Diallo Abdou et Zagré Wenceslas rejoindront à l’issue de la 6e édition de la rencontre des attachés de défense du Burkina. « Le processus d’ouverture d’une mission militaire en Afrique du Sud est aussi en cours », a-t-il annoncé aux participants à la biennale des attachés de défense.

