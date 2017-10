Développement local : Du matériel roulant et des équipements informatiques pour renforcer les performances des communes

Dans le cadre de la mise en œuvre du Programme d’appui au développement territorial (PADT), l’Association des municipalités du Burkina Faso (AMBF) a reçu du matériel roulant et des équipements informatiques. Au cours d’une cérémonie officielle organisée, le 30 octobre 2017, elle a remis ledit matériel à ses bureaux régionaux, ainsi qu’au secrétariat exécutif national. D’une valeur de plus de 60 millions de francs CFA, l’acquisition de ces outils permettra d’améliorer les capacités d’actions de l’AMBF au niveau des communes et renforcer ainsi leurs performances.

En tant que faîtière des communes de notre pays, l’Association des municipalités du Burkina Faso (AMBF) a pour ambition d’offrir à l’ensemble de ses membres, des services de qualité à même de leur permettre d’assurer un développement local durable. Mais, elle est confrontée à la disponibilité de ressources humaines de qualité, mais aussi et surtout d’équipements et de moyens logistiques adéquats. « Parmi ces moyens, le matériel roulant et les équipements informatiques constituent des outils basics de production dans tous les segments des activités de notre structure qui se veut moderne, performante et adaptée aux attentes légitimes des communes en termes d’appui », a précisé Armand Béouindé, le président de l’AMBF.

Hama Diallo recevant un ordinateur pour l’AMBF Sahel

C’est donc fort de cette conviction que la faîtière des communes du Burkina s’est engagée à travers le Programme d’appui au développement territorial (PADT) avec l’appui financier de l’Union européenne à mettre à la disposition du bureau national et des bureaux régionaux, du matériel roulant et des équipements informatiques. L’enjeu étant de permettre d’améliorer sa structuration au plan national et régional et d’être plus présente sur le terrain ; et ainsi mieux jouer son rôle de centre de services et de conseils aux communes à travers l’organisation de missions régulières d’appui-conseils et de suivi de l’action des communes sur le terrain, en lien avec les secrétariats permanents régionaux.

Les 14 motos réceptionnées

« Il y a environ cinq mois que nous avons lancé le PADT, un projet dont a bénéficié l’AMBF et totalement financé par l’Union européenne. Il vise à appuyer les collectivités territoriales avec du matériel logistique, avec de la formation pour nous permettre de mieux agir sur le terrain. Donc, nous avons réceptionné le matériel et avons convoqué tous les secrétaires permanents de l’AMBF des 13 régions du Burkina pour venir prendre ce matériel qui se compose de matériel roulant et de matériel informatique », a expliqué le président de l’AMBF. Ce matériel d’une valeur de 60 643 000 FCFA se compose de :

deux véhicules tout terrain (un pick-up double cabine et une station wagon) pour la coordination du PADT et le bureau de l’AMBF ;

14 motos de type RATO 125 dont treize pour les bureaux régionaux et une pour la cellule de coordination ;

cinq ordinateurs portables ;

19 ordinateurs de bureau dont 13 pour les bureaux régionaux et 06 pour l’espace multimédias ;

17 imprimantes (noir et blanc) ;

une imprimante couleur ;

13 onduleurs ;

un vidéoprojecteur

Les deux véhicules

« L’AMBF a pour mission d’accompagner les communes dans leurs missions quotidiennes, par exemple en appui-conseils, en renforcement de capacités, dans la bonne gouvernance et tout cela nous amène à être aux côtés des maires pour les accompagner et répondre à leurs sollicitations. Ce matériel que nous avons reçu ce matin va nous permettre d’être plus mobile sur le terrain, de répondre aux différentes sollicitations de nos communes. Donc ce matériel est la bienvenue et va nous permettre d’être beaucoup plus sur le terrain pour pouvoir accompagner nos communes dans l’exercice de leurs fonctions », a confié, tout heureux, Hama Diallo, le secrétaire permanent AMBF du Sahel.

Remise de la moto de l’AMBF Boucle du Mouhoun

Par-delà la symbolique, la remise de ce matériel l’engagement de l’AMBF à renforcer sa présence auprès des communes du Burkina et améliorer ses performances. « Je souhaite que ce matériel contribue effectivement à accroitre vos performances et votre efficacité pour relever les différents défis qui se dressent sur le chemin de la décentralisation et du développement local durable », a lancé Armand Béouindé.

Moussa Diallo

Lefaso.net