Ecole privée de santé Sainte Julie de Ouagadougou : 19 agents itinérants de santé et d’hygiène communautaires mis sur le marché de l’emploi

LEFASO.NET | Par Aïssata Laure G. Sidibé • jeudi 2 novembre 2017 à 17h22min

Pour avoir obtenu leur examen de certification, 19 agents itinérants de santé et d’hygiène communautaire de l’Ecole privée de santé Sainte Julie, ont prêté serment ce lundi 30 octobre 2017. Et ce, devant les médecins chefs et responsables des formations sanitaires des districts de Signonghin, Nongr-massom, Baskuy et de Boulmiougou, des autorités coutumières et religieuses... Cette première promotion dont le nom de baptême est « Promotion Adèle Sawadogo » avait pour parrain, Dr Elie Balima.