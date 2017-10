Affaire enregistrements Idrissa Nogo – Safiatou Lopez/Zongo : Renvoi ferme du procès pour le 13 novembre 2017, un des plaignants se rétracte

Accusés de diffamation et d’injures, de complicité de diffamation et d’injures, Idrissa Nogo, Safiatou Lopez/Zongo et Philippe Ouédraogo étaient une fois de plus devant le juge du Tribunal de grande instance de Ouagadougou. A la demande d’un des avocats de dame Lopez qui vient de prendre le train en marche et qui veut mieux s’imprégner du dossier en question, le juge a décidé d’un renvoi ferme du procès au 13 novembre 2017. Un deuxième renvoi qui n’enchante pas vraiment l’un des plaignants, Michel Rabo, membre du réseau Dignité. Il a hâte que ce dossier soit jugé afin de les rétablir dans leurs droits.

Naturellement, c’est tout indigné par les enregistrements qui ont circulé sur les réseaux sociaux, que l’homme du réseau Dignité a jugé nécessaire de passer par la voie judiciaire pour régler ce problème. Cela, en lieu et place d’autres voies. Le sieur Rabo réfute le fait d’être engagé dans un procès dit « du vendre » comme l’a scandé le Bloc national des étudiants contre l’injustice et l’impunité (BNECI) (http://lefaso.net/spip.php?article79509). « Nous sommes des républicains. Si toutefois je pose un acte répréhensible, le lésé est en droit d’aller m’ester en justice. Si on opte pour d’autres voies pour boxer les gens en dessous de la ceinture, il faut avouer que ce n’est pas serein, ce n’est pas bon », a-t-il laissé entendre.

De trois plaignants, au départ, le procès devra se tenir sans Aly Badra Ouédraogo. Avant même que l’affaire ne soit connue au fond par le juge, le président du Rassemblement des patriotes pour le renouveau (RPR), a décidé de se rétracter. Il ne souhaite plus être partie à ce procès pour quatre raisons (voir encadré).

En rappel, courant juillet 2017, trois enregistrements sonores ont été diffusés par le canal des réseaux sociaux. L’on pouvait entendre prétendument le sieur Nogo faire des révélations à son interlocutrice Lopez. C’est ainsi que Michel Rabo du réseau Dignité, Manssourou Guiro du Mouvement plus rein ne sera comme avant (MPRESCA) et Aly Badra Ouédraogo (qui vient de se rétracter), se sentant diffamés et injuriés ont intenté une action en justice.

Quatre raisons avancées par Aly Badra Ouédraogo pour l’abandon des poursuites judiciaires

« Après analyse et en toute responsabilité, j’ai décidé de me retirer du procès dit des enregistrements sonores qui m’opposait à dame Lopez et au sieur Nogo Drissa. Il vous souviendra que dans cette affaire j’avais porté plainte contre les sus-cités pour diffamation calomnieuse. Cette décision est motivée par 04 raisons :

1) Me mettre au-dessus des basses besognes déstabilisatrices pour me concentrer sur la vie de mon parti ;

2) L’audience devant se tenir aujourd’hui 30 octobre date anniversaire de l’insurrection et au regard du rôle plus ou moins important que les accusés ont joué dans l’avènement de l’insurrection et en hommage à l’ensemble de la jeunesse combattante du Burkina Faso, j’ai décidé d’abandonner les poursuites pour permettre la cohésion de toute la jeunesse et rendre hommage à ma manière aux martyrs ;

3) Pour donner la preuve qu’il ne s’agissait nullement d’une cabale politique, contrairement aux allégations qui ont été répandues, sinon je n’aurai jamais pu prendre une telle décision en toute indépendance ;

4) Le sieur Nogo a reconnu avec moi qu’il a été manipulé et que les éléments sonores sont le fruit d’un montage. En tout état de cause, je sais ce que je vaux et Dieu est le seul juge infaillible.

Dieu bénisse le Burkina Faso et sa jeunesse ! »

Aly Badra Ouédraogo

Président du RPR