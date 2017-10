Centres d’éducation de base non formelle : Les formateurs aux métiers étaient en sit-in ce lundi 30 octobre

En sit-in ce lundi 30 octobre 2017 au sein du ministère de l’Education nationale et de l’Alphabétisation (MENA), les formateurs aux métiers des Centres d’éducation de base non formelle (CEBNF) ont demandé la satisfaction de leur plate-forme revendicative. Suite à ce sit-in, les premiers responsables du syndicat ont été reçus à huis-clos par le Secrétaire général dudit ministère, M. Paul Diabouga Yombo.

Réunis en sit-in ce lundi 30 octobre 2017 au sein du ministère de l’Education nationale et de l’Alphabétisation (MENA), les formateurs aux métiers des Centres d’éducation de base non formelle (CEBNF) ont manifesté à travers l’entonnement de l’Hymne national, des sifflements et des chants. Le but de ce sit-in pour ces formateurs était la satisfaction des cinq points de leur plate-forme revendicative.

M. Paul Diabouga Yombo, le SG du MENA, négociant avec le SG du syndicat pour la discussion à huis-clos

Ces points étaient, le règlement sans délai de leurs dix mois d’arriérés de salaire avant toute rentrée dans les CEBNF, le règlement sans délai des reliquats et droits de fin de contrat, l’octroi d’un plan de carrière et l’intégration des formateurs aux métiers, la construction des ateliers adéquats aux différents métiers et le renouvellement des équipements manuels et électriques. A l’issue de ce sit-in, les premiers responsables du syndicat ont été reçus à huit-clos par le Secrétaire général du MENA, M. Paul Diabouga Yombo.

Le SG du syndicat des formateurs des CEBNF, M. Issouf Bagaya

Après deux heures de rencontre à huis-clos, le Secrétaire général du syndicat des formateurs des CEBNF, M. Issouf Bagaya a indiqué que quelques points de leur plate-forme revendicative ont été satisfaits. Selon lui, le 1er point de la plate-forme a trouvé satisfaction parce que les dix mois d’arriérés seront directement virés dans les comptes des formateurs. Et pour ce qui est des autres points, celui-ci a affirmé que le SG les rassure qu’ils seront discutés au prochain Conseil des ministres.

Yvette Zongo (Stagiaire), Lefaso.net