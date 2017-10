Fada N’Gourma : Focus sur la vie de la direction régionale des sports et loisirs de l’Est

La Direction régionale des sports et des loisirs de l’Est, située non loin du stade Nungu de la ville Fada N’gourma, ville située à 220 km de la capitale Ouagadougou, est une structure déconcentrée du ministère des sports et loisirs. Elle est chargée de l’exécution de la politique de ce département dans les limites de son ressort territorial, dont essentiellement la mise en œuvre des plans d’action de la politique nationale des sports et celle des loisirs, de l’animation, de la coordination, du contrôle et du suivi des activités sportives et des loisirs dans la région.

Dans les missions qui lui sont assignées, la Direction régionale des sports et des loisirs de l’Est met en suivi la politique nationale des sports et des loisirs au niveau de la région. Elle développe une politique de collaboration et de coopération dans les domaines du sport et des loisirs à l’échelle régionale et assure la coordination et le contrôle de toutes les activités sportives et de loisirs à l’échelle régionale. La direction régionale assure la tutelle des structures sportives et de loisir au niveau de la région et veille à leur bon fonctionnement tout en promouvant la pratique du sport pour tous et l’émergence des sports de haut niveau dans l’Est. Elle apporte un appui technique aux collectivités territoriales et aux administrations déconcentrées et tient des cadres de concertation avec les structures de sport et de loisir de la région.

Dans son organisation, la direction régionale en charge des sports de l’Est est composée d’une direction régionale, de services régionaux des sports, des loisirs, des infrastructures de la réglementation et des statistiques, un service administratif et financier et quatre directions provinciales que sont celles de la Tapoa, de la Gnagna, de la Kompienga et de la Komandjoari. Elle fonctionne à l’instar des autres services déconcentrés grâce à un personnel professionnel et qualifié pour la cause du service public. Les agents sont au nombre de 14 dont 4 professeurs certifiés et 10 maitres d’Education physique et sportive.

La faitière régionale des sports et loisirs de l’Est couvre l’ensemble des cinq provinces qui constituent la plus vaste région du pays dans l’appui-conseil aux ligues, districts, clubs et associations sportives ou de loisirs. Ses actions sont aussi portées sur la vulgarisation du sport pour tous à travers la formation d’animateurs de proximité et l’animation dans divers sites. Elle aide au quotidien les différents promoteurs dans l’élaboration des règlements de leurs compétitions, assure le suivi-contrôle des réhabilitations et des réalisations des infrastructures de sport et de loisir. Elle inspecte les terrains de sport et délivre le certificat pour la création des différents établissements d’enseignements.

Aussi, elle assure l’appui-conseil aux différents clubs de la région engagés dans les championnats nationaux et l’encadrement des équipes de l’Union des sports scolaire et universitaire (USSU BF). Ses difficultés résident dans le fait qu’elle a beaucoup à faire avec peu de personnels et de moyens très limités. Elle est dirigée par Hermann Zingin Yabré.

Soumaila SANA

Lefaso.net