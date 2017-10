Conseil régional de l’Est : Le tournoi Tin-taani pour unir davantage les filles et fils de la région

Le Conseil régional de l’Est a lancé, le samedi 28 octobre 2017 sur le terrain du lycée Diaba Lompo de Fada N’Gourma, la première édition de son tournoi de football Tin-Taani. La compétition a été placée sous le thème : « Utiliser le sport comme facteur de fraternité, de solidarité, d’entente et de cohésion sociale entre filles et fils du gulmu ».

Ce tournoi connaitra la participation des équipes des cinq provinces dont la région regorge notamment, le Gourma, la Tapoa, la Gnagna, la Komandjoari et la Kompienga. A l’occasion de son lancement, un match de gala a mis aux prises le lycée Diaba Lompo et le lycée Sabil El Nadja. Une rencontre qui s’est soldée par le score nul d’un but partout au terme de la rencontre qui a été d’ailleurs une halte pour les acteurs du système éducatif de l’Est pour célébrer la semaine nationale de la citoyenneté.

Après ce match de levée de rideaux entre scolaires, place à l’opposition du jour de ce tournoi entre l’équipe de la province du Gourma et celle de la Tapoa. Au coup d’envoi de l’arbitre, les visiteurs du jour (l’équipe de la Tapoa), habillés en rose, se sont signalés avec une meilleure possession mais ont eu du mal à trouver le chemin des filets jusqu’à la pause.

A la reprise, ce sont les locaux du Gourma habillés en blanc qui ont pris le match en main avec une nette domination sur leur adversaire du jour durant les 45 dernières minutes sans pour autant ouvrir le score qui est resté vierge et nul de zéro but partout. Comme il fallait un vainqueur pour départager les deux équipes, il a fallu la séance de tirs au but qui a connu la victoire de l’équipe du Gourma par 4 tirs contre 2. Cette compétition va se poursuivre dans les autres provinces et la finale est prévue pour se disputer le 28 nombre 2017 à Fada.

Selon le président du Conseil régional de l’Est, Pari Pougouni Lompo, cette initiative a pour objectif de réorganiser le football à l’Est afin de mettre en place des équipes provinciales compétitives qui seront capables de fournir à la région un bon groupe pour les compétitions nationales à même de permettre aux clubs de la région de pouvoir rapidement retrouver l’élite du fasofoot.

Soumaila SANA

Lefaso.net