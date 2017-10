Aviation : Air Sarada vole en toute sécurité dans le ciel burkinabè

Rarement une compagnie aérienne nouvellement lancée au Burkina ne s’est pas autant bien portée. En effet, après trois mois de fonctionnement, les voyants d’Air Sarada sont, tous ou presque, au vert. Cela grâce aux nombreuses dispositions prises par la direction pour assurer à la société une pérennité.

Des offres qui répondent aux attentes de la clientèle

Air Sarada met la satisfaction de la clientèle au cœur de sa politique. Pour cela, elle lui propose des services à la carte. Spécialisée dans le voyage, le tourisme, les vols VIP ou en ordinaire, elle fait du transport des passagers à destination de Bobo-Dioulasso sa principale activité. En trois mois d’activités, ce sont au total 1 748 passagers qui ont été transportés au cours de 301 vols à l’intérieur et à l’extérieur du pays.

La compagnie qui dispose de moyens volants pour le largage des parachutistes également collabore aussi avec l’Armée de l’air. « Notre collaboration avec l’armée se met progressivement en place. On ne le fait pas en un seul jour », a indiqué le directeur général.

Flotte rassurante

Aux grandes ambitions, les grands moyens. Pour atteindre les objectifs, les responsables d’Air Sarada n’ont pas lésiné sur les moyens. Ils se sont dotés d’avions performants qui s’adaptent au terrain du Burkina Faso. Deux avions de type Let 410, un Piper Cherokee six et un CTLS constituent pour l’instant la flotte de la compagnie. « Les CTLS sont une merveille de l’aviation légère. Ils sont dotés de chaises en cuir gonflables et d’un pilote automatique. Ils sont très confortables », rassure Halidou Ouédraogo, directeur des Opérations. Et en fonction du taux de remplissage des semaines à venir, le nouveau DG prévoit mettre sur la ligne de Bobo un avion plus grand et plus confortable.

La sécurité des passagers est également une préoccupation pour Air Sarada. Le Centre de coordination des opérations (CCO) prépare, planifie avec précaution chacun des vols.

En plus, les aéronefs de la compagnie sont équipés d’un système de suivi du vol par satellite. Dernier né de chez Spidertrack, le SPIDER7 est à même de suivre toutes les données du vol (vitesse, altitude, cap) en temps réel.

Une nouvelle direction, des ambitions plus grandes

Faire perdurer et développer la compagnie. Telle est entre autre l’aspiration du Conseil d’administration de la société. Et certainement celle du nouveau directeur général. Louis Charles Barbeau est le nouveau patron de la compagnie. Anciennement directeur général adjoint, il a été promu par le Conseil d’administration le 15 septembre 2017. Instructeur pilote, il a travaillé en 2010 avec l’Armée de l’air burkinabè. C’est ce connaisseur de l’aviation civile et militaire qui va désormais piloter la maison Air Sarada vers de meilleures destinations. D’ores et déjà, il a des idées derrière la tête. « Notre ambition est que la compagnie perdure et qu’elle se développe dans les secteurs qui manquent au Burkina Faso », indique le nouveau directeur général.

Les débuts augurent des lendemains meilleurs pour Air Sarada. Des sociétés minières et bien d’autres structures ainsi que des particuliers ont recours aux services d’Air Sarada. « Nous venons de signer des contrats avec des miniers. Nous avons également un contrat d’exclusivité qui est renouvelé de façon tacite avec un prestataire qui est aussi bien implanté au Burkina Faso. Je peux donc dire que la compagnie est sur une bonne voie », se convainc Louis Charles Barbeau.

Le plaisir de voyager avec Air Sarada

Des efforts sont aussi faits pour offrir plus de confort aux clients. « Nous travaillons à donner plus de confort à nos clients. Nous avons pour cela commandé des casques qui sont actuellement bloqués en France pour des raisons de douane. Nous avons renvoyé un document ces derniers jours pour demander une résolution de ces problèmes de marchandises entre la France, l’Ukraine et le Burkina. Nous voulons plus de souplesse au niveau de la douane parce que si nous achetons du matériel, ce n’est pas pour le revendre. C’est pour donner du confort aux clients », a ajouté le directeur général.

Le vol à destination de Bobo-Dioulasso coute 39 mille francs CFA. Quoi que cher pour le citoyen lambda, la société jure la main sur le cœur que c’est le plus bas prix auquel elle peut offrir la ligne à ses clients. « Notre tarif est déjà inférieur à celui pratiqué par d’autres compagnies qui desservent la ligne », se défend le directeur général. Une alternative est donc trouvée pour les clients fidèles : leur vendre des billets à un prix réduit.

De quoi fidéliser la clientèle qui pourra se rendre en tout confort et en toute sécurité du vendredi à dimanche dans la capitale économique.

Lefaso.net