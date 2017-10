Jeux : Les lauréats de Radio en Herbe connus

Les lauréats de l’édition 2017 de l’émission de vacances de Radio Pulsar intitulé Radio en Herbe ont été dévoilés et récompensés ce 28 octobre dans l’enceinte de la radio à Ouagadougou.

Offrir aux jeunes passionnés de la radio l’occasion d’assouvir leur passion en s’exerçant à l’animation et à la diction pendant les vacances scolaires et radiophoniques ; voilà l’idée qui a emmené à la mise en œuvre de l’émission Radio en herbe par l’équipe de Radio Pulsar. Il s’agit en effet d’une compétition qui récompense les meilleurs talents amateurs en matière de radio toutes les années où l’émission a pu avoir lieu. Car les sponsors ne se bousculent pas au portillon tant et si bien que les éditions de 2014 à 2016 par exemple n’ont pas eu lieu.

Le Directeur adjoint de la radio Pulsar François Yesso s’est dit impressionné par l’engouement que cela suscite au niveau des participants « dont le nombre ne cesse de croitre. » Pour 2017 par exemple, ce sont 23 candidats-élèves pour la plupart- qui se sont inscrits. Au bout de trois (03) semaines de compétition, ce sont six (06) finalistes qui ont été retenus et récompensés avec des lots composés d’attestations, de Tee-shirts, de pack d’eau mais aussi de postes radio pour les trois premiers lauréats.

Soumana Loura

Lefaso.net