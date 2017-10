Centre de traitement et de valorisation des déchets ménagers de Kombissiri : Un coût de 26 450 270 FCFA

Le ministre de l’Eau et de l’Assainissement, M. Ambroise Ouédraogo a inauguré le Centre de traitement des déchets ménagers ce jeudi 26 octobre 2017 à Kombissiri. C’est un Centre qui a été construit par le Centre Ecologique Albert Schweiter Burkina (CEAS) en collaboration avec l’ONG française BURKINASARA. Ledit centre servira au traitement et à la valorisation des dits déchets de la commune urbaine de Kombissiri. L’inauguration de ce Centre a également marqué le 10e anniversaire d’existence de l’ONG BURKINASARA dans ladite commune.

Composé d’un hangar de tri d’une superficie de 182.22 m2, d’une rampe d’accès pour le tamisage, d’une clôture, d’un magasin pour le stockage du matériel de tri, d’un local pour le gardien et d’une latrine, le centre de traitement et de valorisation des déchets ménagers a été construit sur une superficie de 1800 m2. Il est en effet alimenté en eau potable par un forage équipé d’un système d’entrainement solaire et un château d’eau de 5 m3.

Pour la construction de ce centre de traitement et de valorisation des déchets ménagers qui a couté 26 450 270 FCFA, il y a eu la contribution de plusieurs partenaires techniques et financiers. A cet effet, il faut dire que c’est le Centre Ecologique Albert Schweiter (CEAS) Burkina qui a été le partenaire technique de la construction de cette infrastructure, a indiqué Mme Mariam Sorgho, Chargée de suivi-évaluation/ CEAS, Burkina. Pour celle-ci, le travail effectué par le centre a été de faire des recherches et des innovations pour trouver les équipements et les infrastructures adaptés à la commune. Et de ce fait ce modèle est le cinquième du genre que le CEAS Burkina a pu réaliser au Burkina Faso, a-t-elle ajouté.

Outre ces points, ce centre va permettre de gérer et de valoriser les déchets ménagers de la commune, a indiqué le maire de ladite, M. Olivier Conombo. « Et si les déchets sont gérés, d’un côté c’est la ville qui est assainie et de l’autre côté, les maladies sont chassées hors de la ville », a-t-il dit. C’est aussi dans cette même perspective que le ministre en charge de l’Eau, M. Ambroise Ouédraogo a affirmé que le centre aidera à protéger l’environnement et améliorer le cadre de vie des populations. C’est donc une joie pour celui-ci d’accueillir ledit centre dans sa localité parce qu’au-delà de sa casquette de ministre, il est natif de la province, a-t-il expliqué.

Pour le président du BURKINASARA, M. Michel Hussherr, « ce projet créé pour durer huit ans, a été réalisé dans le but d’aider la commune à gérer son système de gestion des déchets ménagers ». Et pour l’entretien du centre, le président a indiqué que l’ONG a recruté une association de femmes chargées d’assurer tous les travaux du centre. En plus de cette inauguration, cette activité a marqué les dix ans d’existence de BURKINASARA dans la commune de Kombissiri. Et à cet 10e anniversaire, M. Hussherr a montré que l’ONG a réalisé plusieurs actions dans ladite commune. Ce sont entre autres, la formation de cent quatre-vingt jeunes filles, vingt-trois emplois créés, 170.000.000 de FCFA collectés et réinvestis au Burkina Faso.

Yvette Zongo (Stagiaire)

Lefaso.net