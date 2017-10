Production de campagne sèche au Nord : Des produits de bio contrôle à la disposition des maraichers

Le maraîchage constitue une des principales sources d’emploi et de revenu pour la production agricole durant la campagne de saison sèche dans la région du Nord. Il s’avère que cette production est confrontée à plusieurs difficultés qui engendrent des faibles rendements liés à la faible maitrise des techniques de production. Vu que la filière contribue énormément à la réduction de la pauvreté, la recherche des voies et moyens pour l’amélioration de la production reste un défi des producteurs organisés et conscients de leur place dans l’économie régionale. C’est dans ce cadre que Salam Ouédraogo dit « Docteur » président de l’ASPMY en collaboration avec Phoenix Groupe, représentant commercial officiel des produits de Bio contrôle du groupe Eléphant vert au Burkina Faso, s’est engagé à vulgariser auprès des producteurs, les produits Bio fertilisants et Bio stimulants. Ces produits dénommés « ORGANOVA, FERTINOVA, RESHID et MYCO UP, à en croire les promoteurs des journées promotionnelles sont riches en matières végétales, animales, éléments nutritifs et en oligoéléments d’origine naturelle.

Pour une agriculture saine et durable

L’organisation de cette 1ère édition des Journées Promotionnelles des Produits de bio contrôle, s’inscrit dans la stratégie de mise en commercialisation des engrais Bio fertilisants et Bio stimulants au titre de la campagne sèche 2017-2018. De l’entendement des organisateurs de l’activité, il s’agit de contribuer à l’éclosion des mentalités et comportement des producteurs quant à l’utilisation des engrais biologiques pour une agriculture saine et durable. Sous la houlette de l’ASPMY, producteurs, représentants des différentes faitières des producteurs, des commerçants d’intrants agricoles, des semenciers, des membres des filières fruits et légumes et des partenaires au développement rural se sont mobilisés pour prendre part à cette activité.

A la cérémonie de lancement du reste placée sous le patronage du gouverneur et le parrainage des directeurs régionaux de l’agriculture et de la Chambre d’agriculture, Jean Paul Toé au nom du groupe Phoénix a de prime abord loué les efforts des producteurs de la région du Nord. Il indiquera dans ses propos que leur groupe développe une approche globale d’une gestion durable des sols en mettant à la disposition des agriculteurs des produits et des services efficaces, naturels et sans impact sur les sols. « Consommons et utilisons les produits de bio fertilisants et bio stimulants pour une agriculture performante, saine et durable » a lancé M. Toé représentant de Phoénix Groupe/Eléphant Vert.

Aider à la résilience face aux changements climatiques

La chambre régionale d’agriculture qui a co-parraine l’activité par la voix de son représentant Oumarou Kindo a incité les producteurs à l’utilisation des produits biologiques pour la protection du capital terre et pour la santé humaine. Séni Kabou Haut-commissaire du Yatenga représentant le gouverneur dans son intervention a salué l’introduction et l’organisation des journées de vente des engrais biologiques au Nord. « Les exigences du marché mondial s’orientant aussi bien sur la qualité que sur la quantité des produits proposés me permettent de dire avec conviction que cette première édition des journées promotionnelles des produits de bio contrôle sonne comme un espoir d’une productivité accrue » a lancé la représentante du gouverneur avant d’inviter les producteurs à y adhérer.

La forte présence des producteurs a donné l’occasion au chercheur Maxime Sawadogo responsable développement du groupe Eléphant Vert basé au Mali de faire une présentation en langue locale des différents produits et une démonstration de l’utilisation dans les périmètres maraichers.

Yann NIKIEMA

Lefaso.net