Autoroute Yamoussoukro-Ouagadougou : Le projet avance lentement mais surement

La construction de la grande voie devant relier Yamoussoukro à Ouagadougou va débuter, selon les prévisions, en 2018 dans la partie burkinabè. Même si la date n’est pas encore connue, les membres du Comité de pilotage croient dur comme fer en ce projet.

Pour cela, ils se sont réunis à Ouagadougou en vue de revisiter la procédure et envisager les étapes à venir. « La rencontre est une occasion pour nous de faire le point sur ce qui se passe au niveau du projet de l’autoroute. Nous aurons à amender et adopter certains documents relatifs au rapport d’activités de la dernière session. Il s’agit notamment des recommandations de la dernière session et des perspectives pour le démarrage des travaux en 2018 », a indiqué Paul Yaogo, Secrétaire général du Ministère des Infrastructures et président du Comité de pilotage.

La mise en œuvre du projet avance…

Le projet réunit une trentaine de membres dont des représentants des régions traversées par l’autoroute, des experts et des agents du Ministère des Infrastructure. L’objectif est de réussir ce grand projet dont la mise en œuvre coute la somme de 1 200 milliards de francs CFA au Burkina Faso. « Nous sommes présentement à la première section Ouaga-Bobo. Les études techniques sont bouclées et nous sommes en phase de passation des marchés par le biais de la loi 042/2017 du 3 juillet 2017 portant allègement des procédures de passation des marchés », a ajouté le secrétaire général du Ministère des Infrastructures.

Appui de l’UEMOA

Longue d’environ 600 kilomètres, la construction de la route est financée par l’Etat burkinabè et l’Union économique ouest-africaine. « Nous finançons le tronçon Bobo-Dioulasso-Frontière de la Côte d’Ivoire », a laissé Aboubacar Touré, chargé du Programme Transport à la Commission de l’UEMOA.

Initié par le Burkina Faso et la Côte d’Ivoire, le projet revêt des enjeux majeurs. « Le projet promeut l’intégration entre les deux pays. Il renforce leurs liens de coopération et c’est également un projet qui améliore la compétitivité entre les deux pays », a ajouté le Secrétaire général du Ministère des Infrastructures. D’où la nécessité qu’il voit le jour au grand bonheur des populations des deux pays.

Jacques Théodore Balima

Lefaso.net