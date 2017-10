Humanitaire : L’ONG Solidar livre ses résultats sur le travail des enfants

Engagée dans la lutte contre le travail des enfants entre autres, L’Organisation Non Gouvernementale(ONG) suisse Solidar, a ce 27 octobre 2017, livré à ses partenaires, les résultats d’une étude qu’elle a menée dans trois régions cotonnières du Burkina Faso.

« On ne peut pas construire le développement dans des enfants épanouis » selon le Représentant Pays de l’ONG Solidar au Burkina Faso, Dieudonné Zongo. Seulement voilà, au Burkina Faso, nombreux d’entre ces enfants sont souvent soumis à des pires formes de travail des enfants. D’où l’intérêt de l’ONG pour les questions y relatives.

C’est pourquoi, elle a commandité une étude sur le travail dans la chaine de valeur du coton dans les régions de la Boucle du Mouhoun, des Cascades et des Hauts-Bassins en vue de mieux cerner le phénomène et par la même occasion d’envisager avec les autres structures engagées dans la lutte, quant à la meilleure manière d’y faire face.

La problématique du travail des enfants se pose avec d’autant plus d’acuité qu’elle va au- delà de la simple socialisation de l’enfant. Et les conséquences sont telles qu’elles compromettent jusqu’à la croissance et le développement des nations. La lutte contre le phénomène nécessite à l’évidence une action concertée entre les acteurs engagés dans la lutte selon le représentant de Solidar au Burkina.

Et ce n’est pas le Directeur de la lutte contre le travail des enfants au Ministère de la Fonction Publique, du Travail et de Sécurité Sociale, qui dira le contraire quant à l’ampleur du phénomène. Pour Alassane Traoré, près de la moitié des enfants de moins de 17 ans travaillent et près de 7 enfants sur 10 qui travaille, exerce dans l’Agriculture. Toutefois des mesures sont initiées pour contrer le phénomène a-t-il assuré.

Soumana Loura

Lefaso.net