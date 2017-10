Le Centre Médical Protestant SCHIPHRA recrute un (01) Gestionnaire du Programme Pied bot au Burkina Faso.

Tâches et responsabilités : Assurer la gestion du programme national du pied bot au Burkina Faso en vue d’éliminer le pied bot qui constitue un handicap à l’âge adulte.

• Gérer les activités du programme national du pied bot conformément au budget annuel approuvé au plan opérationnel et stratégique.

• S’employer activement à développer et maintenir des partenariats de part une gestion efficiente avec des organisations locales et des entités et d’assurer leur engagement au programme pied bot.

• Gérer les rapports, les fournitures, la logistique et les finances du programme.

• Superviser et encadrer le personnel du programme

Compétences/qualités essentielles

1. Preuve de son engagement et de sa volonté de travailler en accord avec la mission du programme. ;

2. Capacité démontrée à gérer des projets et programmes ;

3. Etre capable de motiver le personnel et de travailler efficacement en équipe et en partenariat avec un groupe diversifié d’intervenants ;

4. Avoir des compétences en relation, négociation et communication (écrite et verbale) ;

5. Etre capable de superviser et d’encadrer le personnel ;

6. Faire preuve d’initiative et être capable de travailler de façon autonome et de résoudre des problèmes ;

7. Maitriser l’outil informatique : MS Excel, Word, PowerPoint et e-mail ;

Qualifications / Expérience

1. Diplôme en gestion de projets et de programmes, en développement international ou en santé publique ou dans un domaine connexe (y compris les professions de la santé).

2. La maîtrise de l’anglais et du Français, ainsi qu’une des langues prédominantes au Burkina Faso.

3. Minimum de trois (3) années d’expérience en gestion de projet ou de programme et/ou de l’expérience dans le secteur de la santé et des ONG.

4. Avoir des expériences démontrées en supervision et gestion de programme.

5. Avoir un permis de conduire B de plus de trois ans.

6. Qualifications/ expérience en conseil dans le domaine de la santé seront un atout.

Les dossiers de candidature doivent être déposés au Centre Médical Protestant SCHIPHRA au Service des Ressources Humaines, au plus tard le Mardi 07 Novembre 2017 à 16 heures.

Le dossier de candidature doit comporter :

Une demande manuscrite adressée à la Directrice Générale ;

Une lettre de motivation ;

Un curriculum vitae à jour ;

Les copies des diplômes, certificats et attestations ;

Un certificat de nationalité burkinabé et un extrait d’acte de naissance ;

Un casier judiciaire datant de moins de trois mois ;

Trois références

NB : une sélection sur dossier se fera et seuls les candidats sélectionnés seront appelés pour un entretien oral.

La Directrice Générale du Centre

Médical Protestant SCHIPHRA

Madame Marie-Claire TRAORE