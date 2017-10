Avis de recrutement d’un (e) (01) Assistant(e) Technique National(e) en Mobilisation des Ressources

Dans le cadre de la mise en œuvre de la Stratégie et Plan d’Actions de l’Initiative de la Grande Muraille Verte pour le Sahara et le Sahel, un partenariat a été établi entre d’une part le par le Ministère de l’Environnement, de l’Economie Verte et du Changement Climatique (MEEVCC) et d’autre part l’Association pour la Promotion de l’Education et de la Formation à l’Etranger (APEFE) et Wallonie-Bruxelles International (WBI).

Ce partenariat s’est matérialisé par la mise en œuvre du Programme intitulé « Programme de Renforcement des Capacités pour l’Initiative de la Grande Muraille Verte pour le Sahara et le Sahel (PRC-IGMVSS) ». Il vise à améliorer la mise en œuvre de la Stratégie et du Plan d’Actions de l’Initiative de la Grande Muraille Verte pour le Sahara et le Sahel (SPA/IGMVSS) par le renforcement des capacités organisationnelles et techniques du MEEVCC et par une expérimentation du processus de mise en œuvre du SPA/IGMVSS au niveau d’une commune pilote.

Après une première phase 2014-2016, ce programme entame sa seconde phase qui couvrira la période 2017-2021.

Les résultats attendus de cette seconde phase sont les suivants :

• Appui à la mise en place et renforcement des capacités des organes de coordination et de pilotage de l’IGMVSS du niveau local au niveau national ;

• Opérationnalisation d’un dispositif de capitalisation et de diffusion de bonnes pratiques de Gestion Durable des Terres ;

• Renforcement des compétences techniques et organisationnelles des cadres et agents du MEEVCC impliqués dans la mise en œuvre du SPA-IGMVSS du niveau local au niveau central

• Expérimentation du processus de mise en œuvre du SPA/IGMVSS au niveau d’une commune pilote.

Le présent avis concerne le recrutement par l’APEFE d’un (e) (01) Assistant(e) Technique National(e) en Mobilisation des Ressources qui sera mis(e) à disposition de la coordination Nationale de l’Initiative de la Grande Muraille Verte pour le Sahara et le Sahel pour appuyer l’atteinte résultats 1 du programme, conformément à la convention de partenariat passée le 29 juin 2017 entre le Ministère de l’Economie, des Finances et du Développement et l’APEFE.

Peuvent faire acte de candidature, les personnes des deux sexes ayant le profil suivant :

1. Diplôme principal et expérience professionnelle :

• Niveau Bac + 5 ans en gestion, économie, sciences des ressources naturelles renouvelables (telles que foresterie, biologie, sciences de l’environnement, agriculture) ou domaines similaires ;

• 5 années au moins dans les établissements privés, organisations non gouvernementales ou organismes publics, aux postes de responsabilité dont la principale activité porte sur la recherche et mobilisation des fonds d’origines diverses et la fidélisation des partenariats ;

• 5 ans au moins dans le montage d’outils et dossiers pour demandes de financements pour les projets et programmes dans le domaine de la gestion des ressources naturelles ;

• Bonne connaissance des problématiques, politiques et stratégies environnementales et de leurs mécanismes de financement ;

• Une bonne connaissance de l’IGMVSS ;

• Bonne connaissance des cycles des programmes et procédures des principaux bailleurs de fonds internationaux, notamment ceux ouverts au financement de la gestion durable des ressources naturelles et l’adaptation aux changements climatiques ;

• Bonne connaissance de la coopération décentralisée et des mécanismes de financements innovants ;

• Expérience de gestion administrative et financière dans le secteur privé, organismes publics ou organisations non gouvernementales internationales ;

• Expérience dans :

o La préparation et l’organisation de tables rondes de bailleurs des fonds ;

o La formulation et la négociation de divers contrats de partenariat ;

o La création et l’administration des bases de données,

o La gestion de portefeuille complexe de programmes multi bailleurs

• Maîtrise de l’outil informatique (Excel, Word, Powerpoint, Outlook,….) ;

2. Qualités et compétences

• être de nationalité burkinabé ;

• Parfaite maîtrise de l’expression écrite et orale en français et maîtrise, écrite et parlée, de anglais ;

• être capable de travailler de façon autonome en respectant les délais d’exécution des activités et d’atteinte de résultats (esprit d’initiative et rigueur) ;

• avoir le sens des relations humaines et les aptitudes pour travailler en équipe ;

Le candidat doit être disponible immédiatement

3. Dépôt des candidatures

Les dossiers de candidature sous pli fermé, doivent parvenir au plus tard le Mercredi 8 novembre 2017 à 16h00 au plus tard au secrétariat de la Coordination Nationale de l’IGMVSS, située dans les locaux de la Direction Régionale de l’Environnement, de l’Economie Verte et du Changement Climatique du Centre en face de la Brigade Nationale des Sapeurs Pompiers

Les enveloppes scellées doivent mentionner : « Dossier de candidature pour le recrutement d’un(e) assistant(e) technique national(e) en mobilisation des ressources pour le Programme de Renforcement des Capacités pour l’IGMVSS ».

Composition du dossier :

une lettre de motivation signée (d’une page maximum) ;indiquant les prétentions salariales ;

un CV à jour, daté et signé avec trois références professionnelles de personnes liées à des organisations ayant déjà employé le/la candidate ;

des copies certifiées conformes des diplômes, certificats et attestations de travail et/ou de service ;

une photocopie légalisée de la carte d’identité nationale ou du passeport.

Important : le contenu des CV doit pouvoir être vérifié par des attestations, des certificats et des diplômes authentifiés.

Remarque : Les TDR complets relatifs à ce recrutement sont disponibles sur simple demande par courrier électronique à l’adresse : bureau.ouagadougou@apefe.org

4. Processus de sélection des candidats

Le recrutement se déroulera en deux (02) phases :

Phase 1 : présélection sur dossier

Phase 2 : entretien oral avec un jury. .

NB :

seuls les candidats ayant franchi la phase 1 seront contactés pour la phase suivante.

Seuls les vingt (20) premiers dossiers seront reçus

A compétence équivalente, les candidatures féminines seront privilégiées.

5. Lieu d’affectation

Le lieu d’affectation est la ville de Ouagadougou, avec éventuellement des déplacements dans la zone d’intervention de l’Initiative de la Grande Muraille Verte pour le Sahara et le Sahel à savoir les régions de l’Est, du Plateau Central, du Centre Nord et du Sahel. L’Assistant(e) Technique National(e) en mobilisation des Ressources pourrait être également amenée à se déplacer à l’étranger pour participer à des manifestations internationales.

6. Nature et durée du contrat

Le candidat sélectionné sera recruté sur la base d’un contrat à durée déterminée d’une année renouvelable une fois selon les résultats de l’évaluation annuelle des performances et la disponibilité financière du programme. La date de prise de fonction est le 01/12/2017.

L’Administrateur de Programme APEFE

Didier WOIRIN