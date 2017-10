Lutte contre la dengue : Le ministère de la santé lance la campagne de destruction des gîtes de moustiques

C’est le Centre de traitement et de valorisation des déchets de Ouagadougou dans l’arrondissement 4 qui a accueilli la cérémonie officielle de lancement de la campagne de démoustication et de destruction des gîtes d’aèdes dans la ville de Ouagadougou. Le choix de ce site n’est pas fortuit quand on sait que ce moustique responsable de la dengue se reproduit à l’instar de celui du paludisme, dans les endroits insalubres, dans les eaux stagnantes contenus dans les récipients, les caniveaux, les objets non couverts comme les pneus abandonnés, les boîtes, les abreuvoirs, les canaris mal entretenus, les pots de fleur, etc. Et comme il n’existe pas de traitement spécifique pour la maladie, selon le Dr Francine Ouédraogo, secrétaire générale du ministre de la santé représentant le ministre de la santé, la prévention demeure le moyen le plus efficace pour lutter contre elle.

Pour se faire souligne-t-elle, il faut se protéger contre les piqûres de moustiques, respecter les consignes d’hygiène et garder son cadre de vie sain. C’est dans cette optique que le ministère de la santé en plus d’avoir initié la prise en charge gratuite des cas les plus graves dans les hôpitaux, a aussi initié dans son plan de riposte, la lutte anti-vectorielle. Cette lutte comprend deux volets que sont la pulvérisation spatiale des lieux publics suspectés d’être sources de transmission et la destruction des gites et lieux de reproduction des moustiques.

5500 agents de pulvérisation visiteront ainsi les domiciles et procéderont à la destruction des gites domestiques et péri-domestiques des moustiques et par la même occasion sensibiliseront les populations sur les mesures de prévention.

Une opération saluée aussi bien par les autorités coutumières présentes à la cérémonie que par le maire de la commune de Ouagadougou Armand Pierre Beouindé.

Ce dernier, a d’ailleurs à l’instar de la secrétaire générale du ministère de la santé, invité les populations à privilégier la prévention. C’est ainsi seulement que l’épidémie qui touche à la date du 24 octobre 2017, 6197 personnes dont 3804 personnes uniquement dans la ville de Ouagadougou et fait 13 morts au Burkina Faso pourra être maitrisé.

Justine Bonkoungou

Lefaso.net