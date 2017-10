Le Quotidien Numérique d’Afrique, le nouveau-né de la presse en ligne burkinabè

Le Quotidien numérique d’Afrique c’est le nom donné au dernier né de la presse burkinabè notamment la presse en ligne. La cérémonie officielle de présentation a eu lieu ce jeudi 26 octobre 2017 au siège du journal sis à Ouaga2000 en présence des ministres en charge de la communication, de la formation et de l’insertion professionnelles et du président de l’association des éditeurs de presse.

« Le Quotidien numérique d’Afrique que nous venons de créer au sein de la rédaction de Sciences-Campus Info dont le projet a été longtemps mûri et implémenté depuis avril 2016, se veut un journal abordant toutes les questions d’actualité de chaque pays en Afrique et des informations internationales qui paraitra du lundi au dimanche en version numérique téléchargeable gratuitement sur son site web et à travers son application mobile » a ainsi planté le décor dans son discours d’ouverture, le promoteur du nouveau site d’information.

Siaka Gow, promoteur de Le Quotidien numérique

Journal d’informations générales, Le Quotidien numérique d’Afrique est animé par une équipe de journalistes, de reporters et de correspondants dans les provinces, d’infographes et d’un réseau africain de correspondants pays à en croire son promoteur Siaka Gow. Ce journal dont le premier numéro a paru le 21 avril 2016 est aujourd’hui à son 554e numéro et accessible à l’adresse www.quotidiennumérique.com et également par le biais du site français epresse.fr sur tous les terminaux : ordinateurs, sur les mobiles à système Android, iOS et autres. C’est donc dire qu’il est accessible à tous les utilisateurs d’internet qui peuvent y surfer entre plusieurs rubriques : Recherche, Science, Education, Technologie, politique, Economie, Santé… Il suffit juste de payer le numéro du jour ou encore s’abonner par semaine, par mois ou annuellement.

Dr Cyriaque Paré, président de l’Association des Editeurs et promoteurs de la presse en Ligne du Burkina

C’est avec joie que la famille médiatique a accueilli le nouveau bébé. Et le mot de bienvenue du président de l’association des Editeurs et promoteurs de la presse en ligne du Burkina ne s’est pas fait attendre : « L’avènement de Le Quotidien Numérique d’Afrique vient donc agrandir la famille très foisonnante et très prolifique des médias qui sont nés directement sur internet. En créant ce quotidien au Burkina Faso, les initiateurs entendent être à la hauteur des défis de notre temps ». Dans un monde où face à la recherche effrénée du scoop et du sensationnel, la presse de façon générale et surtout celle en ligne distille des informations qui sont reprises en boucle sur les réseaux sociaux, Dr Cyriaque Paré par ailleurs promoteur du site d’information Lefaso.net a exhorté le promoteur du nouveau quotidien, à faire du respect de la déontologie et de l’éthique son cheval de bataille.

Rémi Fulgance Dandjounou, ministre en charge de la Communication

Le ministre de la communication Rémis Fulgance Dandjinou a également salué l’initiative du promoteur du nouveau site qui pour lui vient élargir le champ des opinions dans notre pays. « Chaque fois qu’un journal apparait c’est des idées, c’est des opinions, c’est des points de vue différents et c’est également des populations qui sont sensibilisées. L’intérêt ici c’est que nous avons un journal qui ambitionne de toucher l’ensemble de l’Afrique à travers un traitement quotidien. C’est une initiative à saluer. C’est un challenge important, un challenge difficile parce que l’économie des médias est une économie relativement difficile en termes d’atteinte des objectifs. Et aussi chaque entreprise qui se crée est une possibilité pour des jeunes formés d’avoir un métier et de partir de là pour construire leur devenir et le devenir du Faso » a relevé l’ancien directeur général de la télévision Burkina Info, tout en souhaitant bon vent et longue vie à toute l’équipe de rédaction du dernier de la presse en ligne, Le Quotidien numérique d’Afrique.

Maxime Jean-Eudes BAMBARA

Lefaso.net