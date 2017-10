Projet pôle de croissance de Bagré : Rashmi Shankar de la Banque mondiale en visite technique

Ayant débuté en salle, avec la présentation du projet d’aménagement d’une superficie de 2 582 hectares, l’essentiel de la visite technique de la superviseure de l’équipe de la Banque Mondiale, Rashmi Shankar, s’est effectué sur le site des travaux.

En effet, elle a d’abord concerné, les canaux d’irrigation F et G, réalisés par la Compagnie Générale d’Entreprise (entreprise burkinabè), et la Société Nouvelle de Conduite d’Eau (entreprise marocaine), en abrégé CGE/SNCE. Ensuite, les canaux d’irrigations H et I, exécutés par Chaabane et Cie (entreprise tunisienne spécialisée en bâtiments et travaux publics).

Rashmi Shankar superviseure de l’équipe de la Banque Mondiale dans le projet Bagrépôle

Rashmi Shankar, se disant heureuse de visiter les premiers tests des principaux canaux d’irrigation, a elle-même procédé à la mise en eau de ceux-ci. Et d’affirmer que c’est un événement très important qui représente une étape cruciale dans la mise en œuvre du projet Bagré. Aussi, a-t-elle soutenu que lesdits canaux, rendront possible l’irrigation des 2 582 hectares et ce, aux bénéfices des petits producteurs et du secteur privé.

Ainsi, dans le souci de mieux irriguer ces hectares, un canal primaire de 19 Km et un réseau secondaire de 45 Km, ont été construits ; canal et réseau qui, à leur tour, desserviront des dizaines de milliers de canaux secondaires et tertiaires.

Le projet, Par ailleurs, comporte une nouvelle approche qui permet la facilitation des investissements, la création d’emplois, et l’amélioration des services publics et privés.

Joseph Martin Kaboré DG Bagrépôle

Pour l’instant, ce sont plus de 800 entreprises qui ont déjà tiré profit du programme et 24 000 emplois, directs et indirects, créés pour les populations de la région.

Pour le directeur général de Bagrépôle, Joseph Martin Kaboré, tout cela augure de lendemains meilleurs dans l’atteinte des objectifs du PNDES (Plan National de Développement Economique et Social) dans le cadre de la promotion du secteur privé mais aussi, en termes de productions agrosylvopastoral visant l’autosuffisance alimentaire au Burkina Faso.

Il affirme en outre que la majeure partie de cette superficie est réservée aux paysans, et 1/3 aux agro-investisseurs. Les terres également, permettront de diversifier la production (maraîchage, maïs, etc.). En sommes, « l’idée c’est de diversifier les sources de revenus des producteurs et de les sécuriser en termes de revenus », a fait savoir Joseph Kaboré.

Vue d’un canal d’irrigation

Ce volet du pôle de croissance de Bagré est financé par la Banque Mondiale à hauteur de 59 milliards FCFA.

Rappelons que le portefeuille de la Banque Mondiale au Burkina Faso comprend plus d’une vingtaine de projets avec un engagement d’environ 1,4 milliards de dollars US. Bagrépôle qui bénéficie d’un financement de 115 millions de dollars constitue un projet important de ce portefeuille.

Tambi Serge Pacôme Zongo (Stagiaire)

Lefaso.net