Maître PACERE de retour au pays après des soins

Nous avons appris que Maître Titinga Frédéric PACERE, l’homme de culture, doyen et premier bâtonnier des avocats du Burkina Faso, avocat international, écrivain… et chef coutumier de Manéga, sous le nom de Naaba PANANTOUGRI, qui avait été évacué à l’extérieur pour raison de santé, le 02 octobre dernier, est de retour au pays natal depuis le 24 octobre 2017.

Il est présentement en repos médical dans son milieu familial pour environ un mois, après avoir subi une intervention chirurgicale et des soins. En principe, Maître PACERE devait regagner son Burkina Faso dans la première quinzaine du mois de novembre 2017. Mais du fait de son prompt rétablissement, sans aucune complication, son séjour a été écourté.

Pour cet homme pluriel, habitué à se mouvoir dans diverses activités et actions de nature collective, il ne fait aucun doute que ce repos médical à lui imposé aujourd’hui est certainement difficile à vivre. Mais comme on aime à le dire, la santé avant tout ! Et l’état de santé de Maître PACERE comme on le sait a eu un retentissement certes au pays mais même un peu partout en Afrique et en Europe. De son lit de repos médical, Maître PACERE, ce personnage qu’on dit souvent mystérieux, remercie tout le monde sans exclusive pour le souci de considération à son égard.

Nos souhaits de prompt rétablissement à Maître, en espérant qu’il aura toujours la force de léguer aux générations montantes l’héritage de valeurs culturelles et sociales dont il est dépositaire.

S. T