Forum national sur la sécurité : Des propositions pour une meilleure architecture du système sécuritaire

Débuté le 24 octobre dernier sous le thème : « Garantir la paix et la sécurité pour un développement durable au Burkina Faso : la nécessité d’une réforme du secteur de la sécurité », le forum a réuni près de 600 acteurs du secteur de la sécurité. Experts, professeurs d’universités, éléments des Forces de défense et de sécurité, des représentants des organisations de la société civile et des membres des initiatives locales de sécurité (Koglweogo, Dozo, etc.).

Des recommandations fortes



Pendant les trois jours de travaux, les participants au forum ont eu droit à des communications et ont travaillé en ateliers sur plusieurs thématiques couvrant le domaine de la sécurité. Au total onze communications organisées en quatre panels et neuf ateliers ont été tenus. L’économie des travaux a été faite au chef de l’Etat.

Les participants ont formulé à l’endroit des autorités, des recommandations visant à renforcer le système sécuritaire du Burkina. Ils ont préconisé entre autre la construction de brigades de sapeurs pompiers dans toutes les régions du Burkina, le recrutement d’éléments et leur dotation en matériel adéquat.

Dans le domaine judiciaire, ils ont encouragé l’opérationnalisation des pôles judicaires spécialisés dans la repression des infractions économiques et judiciaires, la criminalité organisée et le terrorisme, la création de structures de formation pour les détenus, la construction de prisons suivant les normes et standards internationaux.

La place de la chefferie traditionnelle dans la cohésion et la paix a également été analysée. Les participants ont recommandé la codification et la reconnaissance des chefs traditionnels et coutumiers, la promotion de la parenté à plaisanterie, l’utilisation des leaders coutumiers dans les actions de sensibilisation et de renseignements, la consécration de la neutralité politique des chefs traditionnels et coutumiers.

Bonne écoute



Pour les chefs religieux, il est demandé la sensibilisation des leaders religieux à la laïcité de l’Etat en vue de véhiculer des messages de paix. A propos des initiatives locales de sécurité, les participants ont demandé aux autorités d’assurer leur encadrement et la prise en compte des acteurs non étatiques dans le système de sécurité.

Après avoir dit aux participants toute sa satisfaction de leur implication dans les travaux, le président du Faso a promis de faire traiter les conclusions du forum par le Conseil national de défense et de sécurité dont il a la responsabilité. « Je voudrais vous rassurer que je fais miennes les préoccupations légitimes de notre peuple et des Forces de défense et de sécurité exprimés tout au long de ce processus. C’est pourquoi les recommandations de ce forum seront transmises au Conseil national de défense et de sécurité, placé sous mon autorité, en vue de finaliser la politique de sécurité nationale, d’orienter les stratégies sectorielles et de conduire une réforme conforme aux préoccupations exprimées », a conclu Roch Marc Christian Kaboré.

Jacques Théodore Balima

Lefaso.net