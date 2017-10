Tahirou Barry démissionne du gouvernement : Salut l’artiste !

Comme un artiste faisant un dernier tout de scène, Tahirou Barry venait de boucler un mini tour du Burkina, jalonné d’inaugurations multiples : Téma-Bokin, Djibo, Nouna, Gaoua, Dori, Fada, on l’a vu par-ci et par-là, inaugurant à la chaîne des monuments construits par le gouvernement pour rendre hommage aux grands hommes du Burkina Faso. Pour le côté dramaturgique, il aura réussi sa sortie de scène !

Comme l’avouera le ministre porte-parole du gouvernement, Rémi Dandjinou, à nos confrères de la télévision nationale, rien ne laissait présager d’un départ de son collègue de la culture et c’est donc avec surprise qu’il a appris la nouvelle.

A ses collaborateurs abasourdis, Tahirou Barry a expliqué, dans l’après-midi du 26 octobre 2017, une fois son acte rendu public, qu’il partait du gouvernement pour convenances personnelles ? Mais la surprise est bien grande car l’agenda du ministre de la culture ne laissait rien présager d’une telle tournure. En effet, en fin de matinée de ce jeudi, nous étions en contact avec son service de communication qui préparait son programme d’activités du week-end. Ainsi, il devait être à Léo, pour les Trésors du Faso dans la matinée de ce 27 octobre, avant de revenir à Ouagadougou le soir pour les quarts de finale de la compétition « Je slame pour ma patrie ». Le dimanche 29 octobre, il devait assister à la finale de « Deviens une star » et, surtout, un peu plus tôt, c’est-à-dire dans la matinée de ce dimanche, Tahirou Barry devait faire un bilan à mi-parcours de sa mission au ministère ; ce qui, déjà, n’est pas un acte courant de nos ministres. Avait-il prévu d’annoncer la grande décision ce jour-là ? Les choses se sont-elles précipitées ?

Dans son message d’adieu au gouvernement de Roch Kaboré publié sur sa page Facebook, Tahirou Barry affiche sa grande déception de l’action politique telle qu’elle est menée actuellement au Burkina. Mais reste sibyllin quant aux raisons explicites de son geste.

Y a-t-il eu un clash ? Ou s’annonçait-il un clash ? Rien ne le laisse entrevoir. On sait Tahirou Barry contesté depuis quelque temps au sein de son parti où un congrès dont la légalité reste à établir a décidé de sa destitution en août dernier. Du reste, nous avons pensé un instant que l’explication viendrait peut-être d’une possible reconnaissance par l’administration du bureau mis en place par le clan Laurent Bado. Mais après renseignement au ministère en charge de l’Administration territoriale, ce dossier n’aurait pas encore été vidé. Néanmoins, certains avis techniques, très décisifs, pencheraient pour une reconnaissance du congrès organisé en août par Laurent Bado. Cette information aurait-elle fuité et poussé Tahirou Barry à l’acte de ce 26 octobre 2017 ? On se perd en conjectures.

Et son mot d’adieu, du moins celui publié sur les réseaux sociaux, n’aide pas à en sortir. Mais certains passages de son spleen, tourné en rimes, laissent songeur.

« J’en ai assez de voir notre capitaine s’abonner à la fontaine de réaction, à des actions sans axes en lieu et place d’actions axées sur la satisfaction durable des aspirations des masses. Ces réactions de vieux cow boy désespéré ont mis au rouge tous nos indicateurs avec un plan de développement PNDS qui a lui-même besoin d’un plan d’urgence de sauvetage dans un océan sans rivage » écrit-il. Un passage dont le décryptage devrait aider grandement à en savoir réellement sur ce qui l’a amené à franchir le Rubicond.

En attendant, l’on retient que Tahirou Barry a décidé de quitter le gouvernement. Il aura marqué son passage de 22 mois dans le secteur des arts, de la culture et du tourisme. Certains acteurs le comparent même à Mahamoudou Ouédraogo qui, à son époque, avait révolutionné le secteur de la culture burkinabè, au point que des observateurs le qualifiaient de Malraux burkinabè.

Le sondage que Lefaso.net a réalisé en décembre 2016, même s’il n’obéit pas à toutes les exigences scientifiques, ne manquait pas d’intérêt quant à l’appréciation de l’action du gouvernement par les Burkinabè. Et Tahirou Barry y était classé ainsi, d’après nos internautes, comme le meilleur ministre du gouvernement Paul Kaba Thièba.

Par certains de ses actes et déclarations, on le comparait, en forçant un peu le trait, à Thomas Sankara. Un confrère a rapporté ainsi comment il se rendait parfois au service avec son véhicule personnel.

Les jours à venir nous éclaireront sans doute sur les tenants et les aboutissants de cette décision inhabituelle sous nos cieux où un ministre démissionne de son gré. Pour le moment, l’on retient que Tahirou Barry en a assez de l’impuissance de l’action gouvernementale et a décidé de s’en aller. A-t-il été piqué par le syndrome Macron ? C’est tout le mal qu’on lui souhaite !

Lefaso.net