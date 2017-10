Une délégation de l’ONUSIDA chef le président Roch Kaboré

A l’issue d’une trentaine de minutes de tête à tête, le Directeur exécutif de l’ONUSIDA, Michel Sidibé s’est confié aux journalistes : « Il a été question au cours de l’entretien, des problèmes de santé en général et plus particulièrement de la lutte contre le Sida ». Il a également exprimé ses remerciements au Président du Faso, Roch Kaboré pour « son leadership, sa vision pour une plus grande justice sociale et pour une meilleure redistribution des opportunités pour les plus pauvres ». Avant de saluer les performances du « pays des hommes intègres ». « Le pays a fait d’énormes progrès car nous constatons une baisse des nouvelles infections, une baisse de la mortalité. Et selon les résultats obtenus aujourd’hui, il peut éliminer la transmission de la mère à l’enfant », a révélé Michel Sidibé.

En effet, l’année dernière, avec 1000 cas d’enfants nés avec le Sida, on a eu moins de 3 enfants nés par jour avec le VIH, a expliqué le directeur exécutif de l’ONUSIDA. Au regard de cette avancée, il a émis le souhait que le chef de l’Etat et son épouse « portent cette question si importante pour qu’on ait une génération sans Sida au Burkina Faso ». Enfin, il a laissé entendre qu’en dépit de la situation sécuritaire très particulière au niveau de la sous-région, le président Roch Kaboré a réaffirmé son engagement à faire en sorte que cette élimination de la transmission mère-enfant devienne une réalité au Burkina Faso.

Aïssata Laure G. Sidibé

Lefaso.net