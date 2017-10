IN MEMORIA : ZOUNGRANA Justin

La grande famille YAMEOGO à Zinguédéghin/Koudougou - Ouagadougou ;

Abbé ZOUNGRANA René ; paroisse Saint Pierre de Gounghin ;

Monsieur ZOUNGRANA Emmanuel dit ancien ses Frères et sœurs ;

Frère ZOUNGRANA Sylvain à Ouaga ; ses frères et sœurs ;

Abbé SORGHO Christian Curé à la Rotonde ;

ZOUNGRANA : Ursule épouse TAPSOBA, Antoinette épouse NIAMPA, Jeanne-Marie épouse ZONGO, Yvonne épouse YAMÉOGO et leurs époux.

ZOUNGRANA François DE BORGIA, Attaché de Santé à la retraite son épouse et enfants (Clotaire, Lionel et Gaël) à Tanghin ;

ZOUNGRANA Emmanuel conseillé d’agriculture à la retraite, ses frères et sœurs ;

ZOUNGRANA Didier à ASI-BF, ses frères et sœurs ;

OUEDRAOGO Maurice et famille à Ouidi ;

La veuve ZOUNGRANA/YAMEOGO Thérèse, infirmière à la retraite à Ouidi ;

Les enfants : Roland K. Jean Faustin - Lydie P. Edwige – G. Corneille Patrick – R. Jean Stéphane – Alida Estelle – W. Laetitia Pulchérie – Etienne Olivier ; leurs épouses et époux ;

Les petits enfants ;

Les familles alliées : COMPAORE - TAPSOBA - NIAMPA – ZONGO – DAMBEGA - ILBOUDO - OUEDRAOGO - YAMEOGO – TIENDREBEOGO –ALLO - KINANE - NADEMBEGA – BAKOUAN – BAYALA - NLANDU

Remercient du fond du cœur tous ceux qui, de près ou de loin leur ont apporté un soutien moral, spirituel, matériel ou financier, lors du rappel à Dieu le vendredi 06 janvier 2017 et de l’inhumation le lundi 09 janvier 2017 de leur bien aimé :

ZOUNGRANA Justin

Fonctionnaire de police à la retraite à Ouidi

Ils vous informent par ailleurs, que les cérémonies commémoratives tenant lieu de funérailles chrétiennes, se dérouleront selon le programme suivant :

Vendredi 03 novembre 2017 à 21 h 00 : Veillée de prière à la chapelle Saint Kisito de Ouidi

Samedi 04 novembre 2017 à 08 h 00 : Grande messe de requiem à l’Eglise Notre Dame du Rosaire de Kologh Naaba

La famille vous invite à vous unir à elle dans la prière pour le repos de son âme.